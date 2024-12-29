雷霆閃電豪奪十連勝！奧克拉荷馬雷霆在NBA盃冠軍戰輸給公鹿，但例行賽卻越戰越勇，今（29）日作客夏洛特黃蜂，靠著主將「SGA」Shai Gilgeous-Alexander攻下全隊最高的22分，以及剩餘先發4人齊力，以106：94輕取黃蜂。雷霆不僅拿下例行賽的10連勝，更以25勝5敗的戰績，獨居西區龍頭寶座，和第2名的曼非斯灰熊來到4場勝差。
外線手感同樣冰冷 雷霆禁區攻擊更勝一籌
本場比賽雙方外線手感同樣冰冷，雷霆全隊總計38投10中，外線命中率僅2成63，而黃蜂則是19投6中，命中率是略高的3成16。
然而，雷霆上半場靠著SGA以及Aaron Wiggins合力砍下26分，其中包含後者的3顆三分彈，幫助雷霆在半場結束以61：46大幅領先黃蜂。
兩隊易籃後，雷霆一路保持領先，黃蜂追擊火力不足，沒能將雙方比分拉近，最終就以94：106敗給雷霆。
雷霆先發5人得分都來到二位數，SGA攻下全隊最高的22分、4籃板、6助攻以及2抄截，Jalen Williams砍下次高的20分，只是2人外線命中率都不甚理想，中鋒Isaiah Hartenstein貢獻12分、15籃板，幫助球隊拿下10連勝。
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本場比賽雙方外線手感同樣冰冷，雷霆全隊總計38投10中，外線命中率僅2成63，而黃蜂則是19投6中，命中率是略高的3成16。
然而，雷霆上半場靠著SGA以及Aaron Wiggins合力砍下26分，其中包含後者的3顆三分彈，幫助雷霆在半場結束以61：46大幅領先黃蜂。
兩隊易籃後，雷霆一路保持領先，黃蜂追擊火力不足，沒能將雙方比分拉近，最終就以94：106敗給雷霆。
雷霆先發5人得分都來到二位數，SGA攻下全隊最高的22分、4籃板、6助攻以及2抄截，Jalen Williams砍下次高的20分，只是2人外線命中率都不甚理想，中鋒Isaiah Hartenstein貢獻12分、15籃板，幫助球隊拿下10連勝。