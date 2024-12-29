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民眾黨主席柯文哲上週獲3000萬元交保，不過，高院今（29）質疑北院未說明日如何防範逃跑及3000萬保金是否具約束力，撤銷交保並發回更審。對此，民眾黨中央委員江和樹則反問，柯文哲是能跑去哪？「他如果跑掉是不是爽到民進黨？」而且誰家裡會有這麼多現金，3000萬也是籌了很久才籌到。民眾黨台中市議員、黨中央委員江和樹今針對柯文哲交保撤銷一事指出，柯文哲如果跑掉就會爽到民進黨，「賴清德就希望他跑掉，讓民眾黨整個散掉嘛！」江和樹強調，柯文哲不可能落跑，全台灣人十個有八個都會這麼認為。至於高院質疑3000萬保金對柯文哲是否具備足夠約束力？江和樹則大嘆，誰家裡會有這麼多現金？這3000萬籌了多久、借了多久才借到。他也請法院檢調放過柯文哲，「如果有證據，你就把他關起來嘛！如果沒有，不要再押人取供，我相信百姓會凍未條啦！」他並強調，這件事若是發生在國民黨也好、民進黨也好，「你想想看會死多少人」？