我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，被依收賄、公益侵占等罪起訴，北院27日裁定3000萬交保，檢方當晚針對柯、應、沈、李姓等4人交保裁定提出抗告。高院今（29）日將原交保裁定撤銷，發回北院更為裁定。對此，國民黨立委李彥秀認為，顯然柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言無法動搖理性的法官，須以實證博得法官信任，否則可能只剩下重回看守所。李彥秀提及，今天一早高院撤銷柯文哲的交保裁定，發回北院更裁。高院一方面認為交保不足以避免串證與逃亡，另一方面也指出具保金額過低，這樣的結果透露了「法院認為柯文哲逃跑不會毀了民眾黨」，以及當大家聚焦在「受賄罪攻防」的同時，高院更把目光擴及到公益侵占案。李彥秀說，北院原本有條件（除日常家庭生活及工作所必須）的禁止柯文哲接觸同案被告、證人，不僅讓檢方撿到抗告的理由，也讓避免串證的防線出現破口。未來審理期間，柯文哲恐怕只能被軟禁在社會，或是被拘禁在看守所。無論如何，都將大幅壓縮柯文哲與外界聯繫的機會，如果未來再次獲得交保，也需要謹守「沉默是金」的鐵則。李彥秀再指，在具保金額方面，相較於檢方起訴柯文哲收賄1,710萬元，幾近2倍的3,000萬元重保，看起來並沒有明顯不相當。但若是算上公益侵占的6,800萬元，原本3,000萬元的交保金，就不被高院買單。李彥秀最後說，同時，柯文哲一席「我逃跑民眾黨就毀了」的感性發言，卻無法再次感動法官的理性。發回更裁後，柯文哲除了拿民眾黨ALL IN外，更要以實證再次博得法官的信任，否則可能只剩下重回看守所就近看管，才能讓高院心安。