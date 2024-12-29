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勇士今天在主場迎戰太陽，以防守出名的Draymond Green今天上半場三分球4投3中，命中率還比當家頭號射手 Stephen Curry還高，並以生涯累積超過700顆三分球，超越「灌籃勇士」Jason Richardson獨居隊史第3多。Green今天賽前累積達699顆三分球，今天上半場外線手感不錯，4投3中，在第二節超越Richardson的700顆紀錄，獨居勇士隊史第3多，也是隊史第4人投進超過700顆三分球，前2人為Curry（3849顆，不含今天），以及今年轉戰獨行俠的Klay Thompson（2481顆）。Green本季至今26場比賽，場均貢獻8.5分，投籃命中率41.6%，兩項數據都略低於生涯平均，但三分球命中率37.4％，高於生涯平均的32.2%，且場均命中數1.4顆也追平生涯新高，在勇士效力邁入第13年，默默累積超過700顆，榮登隊史第3多。今天上半場，Green今天上三分球4投3中，攻下全隊半場最高16分，Curry則是三分球6投3中，繳出次高的15分，暫時以61：65落後給太陽。