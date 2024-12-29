我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓國濟州航空客機在著陸時，疑似因為鳥擊導致起落架無法正常放下，因而失控撞上外牆。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空一架客機今（29）日上午在準備降落位於全羅南道的務安國際機場時，疑似因鳥擊導致起落架無法正常開啟，造成飛機以機腹著陸，並且失控衝出跑道並撞上圍牆爆炸，目前已知事故造成62人死亡。其中一名獲救的空服員被送往醫院後，似乎陷入恐慌狀態，直問「到底是怎麼回事？」根據韓聯社報導，一名在墜機事故中生還的33歲李姓空服員在被送往醫院之後，面對醫生詢問「哪裡不舒服」時，反而向醫生問道「到底是怎麼回事？」據為其診治的醫生表示，李姓空服員被緊急送往木浦韓國醫院後，似乎瞬間忘記了事故的情況，反而先詢問現場人員狀況。李姓空服員還接著問「為什麼我會來到這裡？」她提到，自己在即將抵達時已繫好安全帶，飛機看似已經降落，但之後的記憶就中斷了。有醫院相關人士表示，「這應該是接近恐慌的狀態，但她一開口就關心客機和乘客的安全，或許反映出她身為空服員的責任感。」據了解，李姓空服員負責在客機尾部負責乘客服務，事故發生後，左肩骨折且頭部受傷，但意識清楚。醫院診斷顯示，她的脈搏正常，也能自行行走。據悉，應家屬要求，李姓空服員預計在當天轉送至首爾地區的醫院進行進一步治療。同樣獲救的一名20多歲女性也正在木浦中央醫院接受治療。韓國濟州航空編號7C2216航班29日凌晨1點30分於泰國曼谷起飛，原定當天上午8點30分降落務安機場，飛機在首次降落時無法正常降落，於是再次復飛試圖降落，未料遭到鳥擊，造成起落架無法正常打開，最後以機腹著陸、衝出跑道並且撞上圍牆，導致客機斷成兩截並起火。機上共載有181人，包含6名機組人員及175名乘客。據韓國媒體「MBCNEWS」消息指出，目前已知事故造成的死亡人數已攀升至62人，此外救出了2人，但仍有117人生死不明。