大谷翔平孩子性別掀熱議！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（29）日清晨透過個人Instagram帳號對外宣布，28歲的妻子田中真美子懷孕的喜訊，並開心表示將有個「小菜鳥」加入自己的家庭。除了懷孕的超音波照外，還有愛犬Decoy、粉紅色的嬰兒服、淡藍色的New Balance嬰兒鞋都入鏡，因而引發日本網友熱議，尤其針對大谷翔平孩子的性別有眾多討論和揣測。
日本網友祝賀湧入 照片疑似藏玄機
大谷翔平今年遭遇許多人生大事，先是季初驚喜宣布和田中真美子結婚，接著在轉戰道奇後，隨隊拿下夢寐以求的世界大賽冠軍。在2024年即將結束之際，又透過Instagram發文，Po出田中真美子懷孕的超音波照，並寫道：「小小菜鳥即將加入我們的家庭，我已經迫不及待了！」向外界宣布自己將當爸爸的喜訊。
大谷翔平並未在文章中提及孩子的性別，以及詳細的開始懷孕時間，不過在分享的照片中，放置了粉紅色的嬰兒服、淡藍色的嬰兒鞋，不禁讓日本網友開始針對孩子的性別提出猜測，紛紛留言猜測：「也許現在還太早，沒辦法確認性別」、「從嬰兒衣服的顏色來看，可能是女孩」、「相信會是個擅長運動的孩子」、「我認為宣布這一消息，應該代表小孩已經進入了穩定期」等。
另一方面，也有網友對於性別表示並不在意，暖心留言道：「不管是男生還女生，希望他可以平安出生」、「這會是一個繼承了兩位運動員的超級基因的寶寶」、「希望真美子不會有太大壓力」、「我滿心期待這一天的到來」等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平今年遭遇許多人生大事，先是季初驚喜宣布和田中真美子結婚，接著在轉戰道奇後，隨隊拿下夢寐以求的世界大賽冠軍。在2024年即將結束之際，又透過Instagram發文，Po出田中真美子懷孕的超音波照，並寫道：「小小菜鳥即將加入我們的家庭，我已經迫不及待了！」向外界宣布自己將當爸爸的喜訊。
大谷翔平並未在文章中提及孩子的性別，以及詳細的開始懷孕時間，不過在分享的照片中，放置了粉紅色的嬰兒服、淡藍色的嬰兒鞋，不禁讓日本網友開始針對孩子的性別提出猜測，紛紛留言猜測：「也許現在還太早，沒辦法確認性別」、「從嬰兒衣服的顏色來看，可能是女孩」、「相信會是個擅長運動的孩子」、「我認為宣布這一消息，應該代表小孩已經進入了穩定期」等。
另一方面，也有網友對於性別表示並不在意，暖心留言道：「不管是男生還女生，希望他可以平安出生」、「這會是一個繼承了兩位運動員的超級基因的寶寶」、「希望真美子不會有太大壓力」、「我滿心期待這一天的到來」等。