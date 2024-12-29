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大谷翔平孩子性別掀熱議！洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今（29）日清晨透過個人Instagram帳號對外宣布，28歲的妻子田中真美子懷孕的喜訊，並開心表示將有個「小菜鳥」加入自己的家庭。大谷翔平今年遭遇許多人生大事，先是季初驚喜宣布和田中真美子結婚，接著在轉戰道奇後，隨隊拿下夢寐以求的世界大賽冠軍。，紛紛留言猜測：「也許現在還太早，沒辦法確認性別」、「從嬰兒衣服的顏色來看，可能是女孩」、「相信會是個擅長運動的孩子」、「我認為宣布這一消息，應該代表小孩已經進入了穩定期」等。另一方面，