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▲《周處除三害》台灣票房不算理想，但在Netflix上架後連續多週都是電影類熱門榜冠軍，顯然很多人等到能在家中欣賞才願意收看。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲布蕾克萊佛莉《到我們為止》美國票房大賣，卻爆出和導演兼男主角賈斯汀貝爾多尼不和，現在她控告對方性騷擾，還意圖毀滅她的形象，雙方要打法庭戰。（圖／美聯社／達志影像）

對於影視節目來說，沒消息真的不是好消息，就算醜聞也可能變成另類宣傳。「花邊教主」布蕾克萊佛莉怒告合作《到我們為止》的男星兼該片導演賈斯汀貝爾多尼性騷擾，又惡意破壞她的名譽，引發軒然大波，好萊塢亦有不少人出面挺她，一反當初片子上映後沒多久賈斯汀的公關公司將她塑造成「無禮」、「愛耍大牌」女星，差點被各方抨擊到不敢出面時的情況。男女主角互撕，觀眾邊看熱鬧也邊好奇片子到底在演啥，反倒使這部片在台登上Netflix熱門榜，還高居電影類第3名。改編自高人氣小說的《到我們為止》描述女主角和帥氣的醫生擦出愛的火花，又重逢初戀男友，原本感情發展已經要變得複雜，卻沒想到她選擇了醫生之後，婚姻生活並不如想像中美滿，還遭到家暴。即便在北美這部片熱賣1億4850萬美元，全球各地的總票房也超過3億5000萬美元，但台灣觀眾看片習慣已改變，花錢進戲院不再是首選，比起世界各國的賣座情況相差甚多。然而近期這部片在Netflix上架，布蕾克萊佛莉與賈斯汀貝爾多尼的法庭大戰事件又有不少媒體報導，使片子在台灣竟然由黑翻紅，在電影類熱門榜高居第3名。儘管疫情後，類似該片「電影票房普通，影音收看頗紅」的情形越來越多，但台灣的狀況還是值得憂心，因為不只《到我們為止》之類文藝片會碰上這種結果，連傳統上被認為更吸引台灣觀眾進戲院的動作片如《周處除三害》，也是上映票房不算理想，上架Netflix後才連續好幾週在電影類的熱門榜穩坐冠軍，顯示有相當比例的觀眾寧願在家裡看影音平台的電影，並不在乎大銀幕更出色的聲光、影像效果。最近1、2個月，台灣的電影市場更顯得冷冽不輸戶外氣溫，北美《魔法壞女巫》、《海洋奇緣2》、《音速小子3》等強片接連大狂賣，影城擠滿人潮，院商看了眉開眼笑，在香港也有《破·地獄》締造當地影史華語片最高票房紀錄、已經突破1.48億港幣（約合台幣6.27億），另一部《爸爸》也賣了1800萬港幣（約合台幣7627萬），在台灣上述好萊塢大片只有《海洋奇緣2》全台票房接近1億、《魔法壞女巫》剛好5000萬，其他都還在往全台5000萬的目標邁進。港片在台積弱已久，就連口碑突出如《破·地獄》，全台賣座也還未破2000萬，這種全面冷颼颼的情況和全球不少地區的熱烈，完全背道而馳。回到《到我們為止》的法庭戰，布蕾克萊佛莉近期頻下重手，除了指控賈斯汀會給她看女性裸照、討論自己過去的看A片成癮或是關於性生活的話題外，還有藉導演的地位想加大膽激情戲的惡劣手段，更找公關公司祭出網軍毀滅她的形象，連公關公司內部流通、誇稱「可以埋葬任何人」的簡訊都翻出來。賈斯汀則不只遭經紀公司踢掉，公關公司老闆還倒戈、反過來告他誹謗與違約，看似陣腳大亂，但他的律師也予以反擊、打算提出抗辯，還表示「會讓所有人很驚嚇」，稱：「我們會提出真實的證據，說出真正的內情。在我執業超過30年的過程中，還真沒看過不道德到這程度、意圖透過操弄媒體來煽動的行為。」顯然這事還有得吵，而且仍會有勁爆發展，觀眾還有很多熱鬧可瞧。