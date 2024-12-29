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日籍強投上澤直之挑戰大聯盟僅一年就宣布返日，但並未重回老東家火腿懷抱，反而是以4年總額10億日圓大約加盟軟銀鷹，此舉引發日本棒球圈討論，名宿上原浩治近日在節目上也針對此議題表態，不僅支持上澤直之決定，更提出取消入札制度想法。上澤直之本季前透過入札制度挑戰大聯盟，與光芒簽下年薪74萬美元的小聯盟合約，附帶大聯盟春訓，後續被交易至紅襪。本季上澤直之大多都待在3A，出賽20場包含6場先發，繳出5勝4敗防禦率7.63成績，大聯盟也僅出賽2場投4局。由於在大聯盟並未獲重用，季後各隊探詢意願也不高，上澤直之因而決定返回日職，並被軟銀以4年大約網羅。由於大聯盟生涯僅1年，就重返日職與豪門球隊簽大約，上澤直之決定引起熱烈討論，甚至有人說這是透過入札制度，變向於隔年再與其他球隊爭取大約的方式，因而受到批評，傳奇名將上原浩治近日在節目上也回應此事。「一旦決定到美國打球，原日職球團就已失去持有權，在回國後也沒有只能跟日本火腿簽約的相關規定。球員總歸到底就是商品，有更好的價碼當然可以自由選擇。」上原浩治補充道：「外界期待他回火腿可以理解，但我認為他(上澤直之)也沒想過一年就回到日本，既然當初火腿已經透過入札制度放走他，他現在當然有權利跟任何球隊簽約，球迷因為這樣而生氣，有點不合理吧？」「說到底，合約規則應該更明確一點，我認為未來會有越來越多類似情況。雖然上澤遭受批評，但我認為他沒有錯，希望大家可以理解。」上原浩治隨後話鋒一轉，表態否定現有的入札制度。「或許，最好的辦法就是取入札制度。現在已經有自由球員制度，可以討論是否將自由球員資格提早一年生效，或是規定球員只能在取得自由球員資格前一年，透過入札制度去到其他聯盟。」上原浩治最後站在選手角度向日職喊話：「總之聯盟應該制定統一規則，以現有制度而言，若球隊不放行，球員就無法使用入札制度到其他國家打球，這在未來應該要被改善才對。」