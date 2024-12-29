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2024年第三屆WBSC世界12強棒球賽已經落幕一段時間，但本月全台灣仍沉浸在奪冠的歡樂之中，這次衛冕失利的日本，不少人對此感到哀傷，期盼下一次國際大賽將冠軍奪回。效力於日本職棒東北樂天金鷲隊的內野手村林一輝在接受《體育報知》記者太田和樹訪問時，表達了自己想要繼續待在「日本武士隊」之中，並在下一次國際賽幫助國家復仇的想法。這次12強賽首次入選日本國家棒球代表隊的村林一輝，在11月23日對中華隊於東京巨蛋大戰日本隊的超級循環賽中，擔任第一棒、二壘手。他在首局就從台灣左投陳柏清手中擊出了一發陽春砲，讓這位27歲的選手印象深刻。談到這次12強賽在日本國家隊效力的經驗，「平時在其他球隊無法接觸到的人也有很多。能聽到各種各樣的故事，對自己來說是非常有幫助的。」他透露，與日本職棒頂尖選手共處的時間是最大的收穫。在代表隊中，因應球隊需求，村林未能擔任本職遊擊手，而是以二壘手的身份參賽。他出戰4場，共獲得11打數，擊出2支安打，打擊率1成82，並有1發全壘打和1分打點。2026年將迎來WBC世界棒球經典賽，他受訪時展現很高的參賽意願：「我必須提升自己的水準。在這次比賽中，坐在板凳上的時間比上場的時間還多。」另外，村林一輝也強調希望幫助日本隊復仇，在WBC上重新捧起世界冠軍的獎盃，語氣堅定地說，「希望下次被選入時，能夠為井端（弘和）監督舉行勝利的拋接儀式。」