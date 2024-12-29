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明星三壘手Alex Bregman投身自由市場，洋基加入爭奪戰已有一段時間，近日卻慢下腳步，根據美媒《ALBat》報導，洋基管理層很喜歡Bregman，也願意出錢搶人，但卻擔憂Bregman不適應洋基球場。服務於《紐約郵報》的知名記者Jon Heyman也指出，洋基管理層都是Bregman的球迷，喜愛他打球方式、對勝利的渴望，但卻很擔憂他無法適應洋基主場「洋基體育場（Yankee Stadium）」。另一消息則表示洋基正在等待DJ LeMahieu復原，並在新球季接下三壘防守重任。洋基體育場自2009年啟用後，便成為著名對投手有利的球場，洋基球團綜合Bregman擊球進階數據以及過往成績，擔心他會無法轉移全明星身手。Bregman生涯在洋基體育場出賽過3場比賽，12個打數內打擊率僅1成67。打從Bregman投身自由市場後，便傳出包含老虎、藍鳥、洋基、紅襪等超過10支球隊，積極爭取這位明星三壘手加入，但根據MLB官網報導，各隊對Bregman現有價值明顯有「不同程度」理解，市場行情難以評估，各隊也更難開價，Bregman經紀人Scott Boras日前已喊價2億美元，但目前尚無球隊跟進。Bregman生涯至今9年都效力於太空人，其中2季入選明星賽，例行賽出賽1111場，累積191轟、663分打點，並幫助太空人奪下2座冠軍，優質成績加上30歲仍處巔峰年紀，是當今自由市場最佳三壘手。