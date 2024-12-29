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日媒《日刊現代》年終撰寫「2024年體育界未能公開的故事」，其中一篇揭露橫濱DeNA從季賽第3一路逆襲，時隔26年再次奪的日本職棒總冠軍，而在這光輝的背後，教練團和球員人員在每場比賽前都在默默進行著一件事，還有人一開始覺得「毛骨悚然」。橫濱DeNA今年寫下大驚奇，在季後賽，接連扳倒奪冠熱門阪神、巨人，時隔7年，隊史第4度晉級日本大賽，更在2連敗後連勝4場問鼎冠軍，自1998年來再次奪冠，也以季賽第3拿下「日本一」是相隔14年來第2支達成此成就的球隊，也是最初實現這壯舉的央聯球隊。日媒寫到DeNA的「神秘儀式」其實是現在很流行的冥想，「他們稱之為正念訓練（Mindfulness），為了專注眼前的比賽，設置了一段冥想時間。這是由球團高層提出的構想，參與者是除了選手以外的教練團和工作人員。比賽前，他們會聚在一起，閉上眼睛，靜心冥想5到10分鐘。」「起初，有些人覺得這像是某種宗教儀式，感到毛骨悚然般的不安或半信半疑，但仍照做了…」球團內部人士透露。DeNA在2022年聘請了從事運動心理學的專家遠藤拓哉擔任「心理表現協調員」。這名駐隊心理教練在棒球界實屬罕見，而球團在心理層面的支持下了不少功夫，遠藤拓哉的作用非常重要，還有媒體稱他在「時隔26年奪冠的幕後功臣」。