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Wembanyama約戰網友下西洋棋！安東尼奧馬刺昨（28）日作客布魯克林籃網，當家長人「斑馬」Victor Wembanyama，攻下全隊最高的19分、7籃板和6阻攻，帶領馬刺取勝。引發底下網友熱烈回應，並有不少網友提到華盛頓廣場公園，該公園是紐約著名的西洋棋聖地，曾紅極一時的美劇《后翼棄兵》其中角色原型也曾在此下過棋。在過了將近9小時後，Victor Wembanyama再度發文，問道：「誰想要跟我一起在華盛頓廣場公園下棋？我會在那裡。」他在訪問中透露，他來到紐約後就一直在尋找時間和地點下棋，直到今日才終於排出空檔，同時展現親民一面。他這一系列舉動獲得網友廣大迴響，部分網友留言表示：「不會冷嗎？」、「可不可以去室內下棋」、「最強的棋手都在公園」、「大哥你幾歲？」甚至還有網友開玩笑說道：「我們要怎麼知道是你？」獲得大量網友愛心回應。