Wembanyama約戰網友下西洋棋！安東尼奧馬刺昨（28）日作客布魯克林籃網，當家長人「斑馬」Victor Wembanyama，攻下全隊最高的19分、7籃板和6阻攻，帶領馬刺取勝。比賽結束後Victor Wembanyama沒有閒著，而是透過個人社群平台發文約戰，表示希望在西洋棋聖地「華盛頓廣場公園」和網友切磋棋技，結果現場果真聚集數十人，而Victor Wembanyama也如願下了4場西洋棋，只不過現場看似相當寒冷且伴隨下雨，讓不少網友笑問：「不會冷嗎？」
詢問紐約推薦下棋地點 雨中堅持繼續單挑
在和籃網隊的比賽結束當日，Victor Wembanyama在X平台上發文詢問：「哪裡是紐約下西洋棋最好的地方？」引發底下網友熱烈回應，並有不少網友提到華盛頓廣場公園，該公園是紐約著名的西洋棋聖地，曾紅極一時的美劇《后翼棄兵》其中角色原型也曾在此下過棋。
在過了將近9小時後，Victor Wembanyama再度發文，問道：「誰想要跟我一起在華盛頓廣場公園下棋？我會在那裡。」而根據《美聯社》報導指出，Victor Wembanyama真的前往該公園和網友們下棋，值得一提的是，紐約當下正下著雨，且天氣至少在10度以下。
不過低溫和降雨並沒有影響Victor Wembanyama的興致，他一路從上午10點下到11點，總計下了4局棋，拿下2勝2敗戰績。他在訪問中透露，他來到紐約後就一直在尋找時間和地點下棋，直到今日才終於排出空檔，同時展現親民一面。
他這一系列舉動獲得網友廣大迴響，部分網友留言表示：「不會冷嗎？」、「可不可以去室內下棋」、「最強的棋手都在公園」、「大哥你幾歲？」甚至還有網友開玩笑說道：「我們要怎麼知道是你？」獲得大量網友愛心回應。
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在和籃網隊的比賽結束當日，Victor Wembanyama在X平台上發文詢問：「哪裡是紐約下西洋棋最好的地方？」引發底下網友熱烈回應，並有不少網友提到華盛頓廣場公園，該公園是紐約著名的西洋棋聖地，曾紅極一時的美劇《后翼棄兵》其中角色原型也曾在此下過棋。
在過了將近9小時後，Victor Wembanyama再度發文，問道：「誰想要跟我一起在華盛頓廣場公園下棋？我會在那裡。」而根據《美聯社》報導指出，Victor Wembanyama真的前往該公園和網友們下棋，值得一提的是，紐約當下正下著雨，且天氣至少在10度以下。
不過低溫和降雨並沒有影響Victor Wembanyama的興致，他一路從上午10點下到11點，總計下了4局棋，拿下2勝2敗戰績。他在訪問中透露，他來到紐約後就一直在尋找時間和地點下棋，直到今日才終於排出空檔，同時展現親民一面。
他這一系列舉動獲得網友廣大迴響，部分網友留言表示：「不會冷嗎？」、「可不可以去室內下棋」、「最強的棋手都在公園」、「大哥你幾歲？」甚至還有網友開玩笑說道：「我們要怎麼知道是你？」獲得大量網友愛心回應。