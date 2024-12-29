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▲韓國濟州航空飛機墜毀在務安國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

▲專家認為坐在後排相對會比較安全。（示意圖／美聯社／達志影像）

南韓今（29）早9點發生嚴重的飛安意外，在全羅南道務安國際機場，南韓濟州航空客機在著落過程，疑似遭遇鳥擊而衝出跑道並撞上圍牆爆炸。機上共有181人，目前已知這起事故造成85人死亡。至於搭飛機該選哪個位置相對安全？國外有專家建議可以選擇「後排」，因座位距離機頭較遠，在水平迫降或墜地時，受到的衝擊較小，因此生還機率相對較前排多出40％，此外，選擇「後排中間」左右還有走道和靠窗成為中間乘客緩衝，安全性又更高一些。根據美國國家安全委員會對人口普查數據的分析，搭乘飛機的事故死亡率約為20萬分之1，相對於死於車禍的機率為102分之1，搭飛機顯然是目前最安全的交通工具，但只要不幸發生意外，死傷的狀況往往超乎預期。因此就有國外學者研究出機艙坐在哪裡比較能夠提高生還機率。澳洲中央昆士蘭大學航空系專家卓利(Doug Drury)表示，根據《時代》雜誌針對35年間的航空意外調查，中排近走道座位的死亡率則是44%，而後排中間位置，是全飛機最安全的座位，死亡率為28%。卓利和Discovery頻道有針對不同座位解釋其安全性：Discovery頻道曾利用假人模擬空難，讓波音727飛機在沙漠墜毀，並進行測試。結果顯示，當飛機機腹朝下、機鼻先墜地時，第一至第七排座位死傷最為嚴重，發生意外時首當其衝。靠近機翼儲放燃料的地方，有起火風險。Discovery頻道也曾利用假人模擬空難，坐在出口附近五排內的乘客則有較高的生還機率。：該兩類的位置最為搶手，但意外來時反而成為中間乘客緩衝。但當事故發生時，後排座位的乘客因距離機頭較遠，在水平迫降或墜地時，受到的衝擊較小，因此生還機率相對較高，再加上有靠窗和走道的乘客成為緩衝，成為死亡率最低的位置，同時，《大眾機械雜誌》統計自1971年以來的飛機事故數據，發現選擇「後排座位」的乘客相比前排倖存機率高出40%。