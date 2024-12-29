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國內封測大廠京元電子週五（27日）召開董事會，決議通過2025年度資本支出計畫，金額為新台幣218.44億元，創下歷史新高。京元電子決議通過2025年資本支出金額為新台幣218.44億元，加計子公司共233億元，相較於今年公布的138.28億元，年增幅高達68.5%，創下歷史新高，主要為因應台積電明年再擴充CoWoS產能，京元電承接WoS段成品測試（FT），明年資本支出中預計有逾7成資金將投入購置後段測試設備，並且公司並啟動評估海外建廠，地點包括新加坡等。京元電提到，明年龐大的資本支出規劃是為了加速擴充產能並滿足客戶產品即時上市的需求，同時也是因應市場對人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）晶片測試需求的大幅增長。京元電子是輝達AI晶片主要合作夥伴，配合客戶需求大增，董事會除了決議增加資本支出擴產之外，也通過與銀行團簽訂聯貸合約案，總額度140億元，作為營運周轉與償還銀行借款用途。京元電子表示，此次新台幣218.44億元的資本支出中，預計7成多投入擴增測試機台及附屬設備，其他部分用於廠房及設施建設。整體資本支出預算執行將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。因應地緣政治，京元電撤出中國生產製造業，並啟動評估海外建廠，地點包括新加坡、馬來西亞等，可望明年上半年敲定地點。近日市場也傳出，台積電積極擴大CoWoS先進封裝產能之際，目前規劃是在CoW（Chip on Wafer）的部分，由台積電自己負責，WoS則委外給日月光投控、京元電等協力廠，京元電子正擴大資本支出以積極提升WoS段成品測試的產能，明年京元電子營運表現可望持續受惠。京元電子本週以117元開出，最高來到118.5元，最低則是來到114元，終場下跌1元或0.86%，週K連5黑。本週外資賣超510張，投信賣超相對比較多、來到6663張。