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東區強權尼克稍早作客華盛頓，迎戰墊底巫師，卻意外遭遇頑強抵抗，尼克靠著一哥Jalen Brunson燃燒小宇宙，先發上場44分鐘狂砍55分帶領下，歷經延長賽才以136：132力退巫師，取得本季最長7連勝。巫師本季打出5勝23敗，為全東區戰績最差球隊，但12月7日至今取得3勝5敗，狀況似乎有好轉跡象，本戰於主場面對尼克，靠著破5成投籃命中率，正規賽與對手打成119比119平手。可惜進入延長賽後巫師投籃失去準心，反觀尼克轉打內線攻勢奏效，頻頻製造犯規，終場尼克便以4分差笑納勝利。尼克主控Brunson本季場均上場時間高達34.6分鐘，此役含延長賽打了44分鐘，為本季第4度單場上場時間超過40分鐘，全場砍55分、9助攻，另位球星Karl Anthony Towns也繳出30分、14籃板雙十成績單，巫師部分則以23歲小將Justin Champagnie的31分、10籃板為最佳。Brunson狂砍本季新高55分精華片段：