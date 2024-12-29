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▲瓊瑤家屬感嘆不實消息比電視劇還要狗血。（圖／記者陳明安攝）

▲瓊瑤媳婦何琇瓊在個人、婆婆的臉書發澄清聲明。（圖／何琇瓊臉書）

國寶級言情小說家兼編劇瓊瑤（本名陳喆）月初在淡水寓所輕生去世，享壽86歲，日前以花葬的方式，與亡夫平鑫濤永眠陽明山臻善園，沒想到，瓊瑤死後不得安寧，漫天流言依舊滿天飛，她的家人感嘆不實消息「比電視劇還要狗血」，不知道這樣的情緒暴力還要多久才能平息，發布4大點聲明闢謠。家屬昨（28）日在瓊瑤的臉書發文，指出近期鋪天蓋地的謠言疲勞轟炸每一位關心阿姨的朋友們，且內容愈來愈離譜，「比電視劇還要狗血的抓馬情節，我們與大家一樣的咋舌，錯愕。不知道這樣的情緒暴力還要多久才能平息。不禁疑惑這是對逝者的尊重嗎？緬懷與紀念的體現嗎？真是令人不可思議。」瓊瑤的家人說，朋友們不斷傳來的關心詢問，也對他們帶來許多精神上的負擔，「有幸在阿姨的庇佑下，我們都還好，請大家放心！」針對假消息的傳播，瓊瑤家屬列出4點向關心阿姨的朋友們誠摯的請求。1．家屬成員在阿姨離開後，從未公開發表過任何有關阿姨的過往人生歷程與離世的任何訊息。所有的相關資訊均已在阿姨「我的故事」與她個人的臉書上露出，我們不會做更多的詮釋與解讀。2．希望愛護阿姨的朋友們不要誤信談話節目與網上的各種荒腔走板的評論與胡編亂造的解讀。3．不要推波助瀾的轉發不實的網上資訊，更不要誤信我們與內地有任何授權紀念阿姨的活動而盲目參與。4．阿姨的歌，歡迎世人傳唱，對阿姨的思念永存於心，無需張揚，尊重她的遺願，傳承她的作品就是最好的緬懷。文末，瓊瑤家人說：「2025年即將到來，讓那些醜惡的流言終止在她的翩然遠去，讓她的美好與善良永留人間。」網友留言：「謠言止於智者，抹黑、誤解、造謠，都是對阿姨的不尊重」、「請阿姨的家人安心，喜愛阿姨的人，不會去理會外界的胡言亂語」、「都過去了！怎樣也是阿姨的私事，逝者都火化了！尊重一下吧！」