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日本TBS電視台近期播出特別節目《情熱大陸》，深入專訪西雅圖水手隊會長特別助理兼教練的傳奇球星鈴木一朗。此外，未公開的專訪內容也透過Tver平台限時上架。在訪談中，鈴木一朗分享了他透過棒球所體悟的人生哲學，並闡述了近期對人際關係的新思考，分享人無法不給他人添麻煩的觀點。當被問及「對棒球目前最感興趣的主題是什麼？」時，鈴木一朗表示：「棒球雖然是團隊運動，但也有很強的個人屬性。這一點與其他人類活動息息相關，甚至不只是棒球。人在某個時刻會突然意識到，自己是在群體中存在的。棒球的特點就在於，無論多麼厲害的一個人，都無法獨自贏得比賽，更無法一個人進行這項運動。」鈴木一朗認為，棒球的魅力在於它融合了個人與團隊兩種屬性。「在棒球中，你需要依賴隊友的支持，才能讓自己的表現更加出色。這不僅僅是技術問題，還涉及到人際關係的經營。」他強調，這樣的模式與日常生活有著高度相似性。針對「人生與他人關係」這一話題，鈴木一朗坦言：「我並不是要說人活著就該給別人添麻煩，但最近我開始覺得，很多人都努力想不給他人帶來麻煩。但事實上，這是不可能的。人與人之間就是這樣，我們無法完全不造成他人的困擾。」一朗解釋道：「不給別人添麻煩，聽起來很美好。但現實是，我們在生活中必須互相依賴。就像我現在依然依賴棒球一樣，我也依賴其他人。關鍵在於如何找到平衡。如果這種依賴過度，可能會導致健康出現問題。但依賴本身，是人生中不可避免的一部分。」