我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國濟州航空一架載有181人的客機，在今（29）日上午降落位於全羅南道的務安國際機場時，疑因起落架故障，機腹著陸後失速衝撞外牆引爆大火。目前確定85人罹難，但據消防部門指出，由現場狀況推測，除了稍早獲救的2人之外，其餘171人恐全數罹難。值得注意的是，失事飛機才在28日時執飛完桃園國際機場至務安國際機場的航線。未料隔天就發生了死亡空難。綜合韓媒報導，濟州航空編號7C2216航班29日凌晨1點30分於泰國曼谷起飛，原定當天上午8點30分降落務安機場，飛機在首次降落時無法正常降落，於是再次復飛試圖降落，未料最後以機腹著陸、衝出跑道並且撞上圍牆，導致客機斷成兩截並起火。據悉，事故飛機為波音737-800機型、航空器註冊編號HL8088的客機。根據飛行資料網站FlightAware，HL8088在28日才剛執飛完桃園國際機場至務安國際機場的航線。HL8088在28日下午2點17分從務安國際機場出發，並於下午4點11分抵達桃園國際機場。隨後，在同日下午5時05分從桃園機場出發，並於晚間7時53分返回務安機場。從資料中可以看到，光是在12月，HL8088曾經執飛桃園-務安、曼谷-務安、長崎-務安、仁川-務安、濟州-務安以及亞庇-務安等多條航線。韓聯社報導指出，濟州航空才從本月開始開展在務安國際機場的國際航線業務後，不到一個月就發生了死亡空難。