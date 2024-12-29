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▲台新長年贊助高爾夫球選手，包含左起陳之敏、錢珮芸、曾雅妮、蔡佩穎、黃亭瑄。（圖／台新育樂官方提供）

由台新育樂主辦的2024台新銀行名人慈善配對賽於昨日(12/28)在曾舉辦LPGA賽事的大溪高爾夫俱樂部盛大登場，今年已邁入第13屆，邀請多位頂尖球星，包括前球后曾雅妮、台新長期贊助的選手台灣高球一姐錢珮芸及旅日高球名將蔡佩穎，共同為公益揮桿。本次參與貴賓的熱情捐款及晚宴舉行的義賣募款，共計近百萬的募款所得，將全數捐贈予台新銀行公益慈善基金會，加總過去歷屆善款已超過2000萬元，台新每年結合運動與公益，持續推動「善的循環」，為社會帶來更多關懷與溫暖。自2011年舉行以來，高爾夫名人慈善配對賽串連了台新銀行財富管理客戶與贊助選手，共同參與慈善行動。職業球員與客戶們分組競技，頂著寒流，仍不減熱情，彼此打氣希望搶下好成績，台新育樂也準備豐富的禮品，讓參賽者在切磋球技、響應公益之餘，也能滿載而歸，收穫滿滿。台新育樂副董事長林尚愷表示：「台新每年舉辦的慈善配對賽，期盼透過賽事傳遞慈善精神，將更多關懷帶入社會。」他更特別感謝現場與會的人員不僅積極響應公益號召，對於台新舉行的大小活動，也都持續給予支持與鼓勵。今年創下個人生涯佳績，於澳洲女子菁英賽、日次巡明治安田生命女子公開賽及大亞集團女子高球賽拿下三座冠軍的蔡佩穎，以流利的日文向賓客問好，贏得現場熱烈的掌聲與歡呼，為活動揭開序幕。隨後台灣高球一姐錢珮芸於活動中表達對台新銀行長期支持的感謝，並希望透過此次公益募款，幫助更多人，讓愛延續下去。壓軸登場多年來參與此賽事的前球后曾雅妮也同樣提到，這是一場充滿意義的活動，更是她每年歲末傳遞溫暖的固定行程。台新長年支持體育發展，範疇涵蓋空手道、高爾夫球、籃球與路跑等多項運動，並於今年榮獲教育部體育署「體育推手獎」五項殊榮，成為國內推動體育的企業典範。去年成立臺北台新戰神職業籃球隊，更為臺灣籃壇注入新活力。今年台新銀行攜手戰神籃球隊舉辦「小小戰神籃球營」，將全數報名費捐贈予台新銀行公益慈善基金會，充分體現體育與公益結合的善循環。未來，台新育樂將持續秉持台新「認真」的品牌精神，致力於支持運動發展，用行動實踐對體育的承諾，持續為臺灣社會帶來更多正面影響。