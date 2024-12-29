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濟州航空今（29）日發生客機墜毀事件造成死傷，回顧濟州航空自2018年開航台北務安以來，曾遇到疫情停航，而真航空則於本月3日起宣布天天開飛台北務安航線。根據韓聯社報導，韓國濟州航空編號7C2216航班29日凌晨1點30分於泰國曼谷起飛，原定當天上午8點30分降落務安機場，飛機在首次降落時無法正常降落，於是再次復飛試圖降落，未料最後以機腹著陸、衝出跑道並且撞上圍牆，導致客機斷成兩截並起火。務安機場是韓國全羅南道主要的國際機場，想前往光州或木浦旅遊都方便，也可搭配不同航點進出韓國，讓旅客行程安排更加彈性。濟州航空自2018年7月開航台北務安，成為濟州航空從台灣出發的第4條韓國直飛航線，不過受到新冠肺炎疫情影響，過去濟州航空曾一度取消台北釜山、務安、大邱、仁川、濟州及高雄濟州、仁川、釜山等航班，後都已恢復營運。瞄準台灣人赴韓人數大增，真航空則於12月3日宣布，台北務安航線天天飛，台灣目前有可樂、雄獅、易飛網、五福、旅天下等旅行社提供獨家包裝旅遊行程。務安機場營運初期雖有多家航空公司進駐，但因為交通不便、光州機場國內線轉移不成功、高鐵競爭，國際航線陸續停航，一度被戲稱為辣椒機場，意即蚊子館，直到濟州航空等航空公司進駐後，使用率才回升。