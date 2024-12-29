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投手大谷與打者翔平的巔峰對決，是棒球迷間長久以來的熱門話題，而身為二刀流的大谷翔平更是這場虛擬對決的最佳主角。在剛結束的歷史性賽季中，大谷以亮眼的打擊成績再創紀錄，但在接受專訪時，他坦言若單以一打席對決，投手大谷仍然佔據優勢。儘管如此，他也認為無論是作為投手還是打者，自己的實力都還有進一步提升的空間。在專訪中，大谷被問到熟悉的問題：「投手大谷與打者翔平對決，誰會贏？」而過去大谷的答案多數是投手佔優。然而，今年打者數據極其亮眼，他的回答卻讓人眼前一亮，「如果要說誰比較強，我認為是打者更強。」但大谷隨即表示：「這是從簡單的角度來看，因為作為投手，我還需要在完整的賽季中展現數據。」大谷進一步解釋整體賽季數據與單一打席結果的不同。「好的投手和不那麼好的投手都存在，打者的數據是整季累積的結果。不過，在棒球這項運動中，好的投手對決好的打者時，投手勝出的機率更高。」大谷笑說：「如果是我和我自己對決，單一打席中，我會說『投手會贏』。」儘管打者數據亮眼，但大谷仍認為投手在單一打席中具有優勢。他補充道：「差距確實在縮小，但如果進行10次或100次對決，投手大谷仍然會有壓倒性優勢。」談及投打兩端的表現，大谷表示，他認為自己在投手與打者方面都有成長的空間，「作為投手，我覺得還有很大的進步空間，」他坦言，「但今年也發現打者的我也還有不少成長空間。」當被問及打者還能在哪些方面進步時，大谷指出，揮棒的軌跡和動作細節是他未來努力的方向，「不論是身體素質還是技術層面，我認為揮棒的軌跡還可以更準確，進而提升打擊成功的機率。」他補充說：「並非每一次揮棒都能完全符合自己的想像，這正是值得練習的地方。」