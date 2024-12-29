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洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平今年初宣布閃電結婚，並在年末宣布升格當爸的喜訊，大谷與愛妻的婚後生活也成為外界關注的焦點。近日，大谷接受日媒《Number》專訪時，首次談到與妻子田中真美子及愛犬彈額頭（Decoy）的生活點滴。他透露，婚後的日子讓他的幸福感大幅提升，並分享夫妻一起布置聖誕樹、觀看恐怖片的趣味日常。大谷表示，今年的生活環境有了很大的改變，不僅多了愛犬Decoy的陪伴，也有了妻子一起生活。他坦言：「這一年真的很忙，哪裡都沒去成，因為我的狀況（手術後）不允許真正的旅行，但我很想簡單去個地方。想到這些，就感覺很幸福，這是現在的樂趣吧。」談到婚後生活是否幸福感增加，大谷毫不猶豫地回答：「確實是。比如一起布置新買的聖誕樹飾品，如果是我一個人，肯定不會做這些事吧，這樣的事情確實變多了。」大谷還提到夫妻近期一起觀看了《恐懼街》三部曲，這部片涉及了恐怖與超自然元素，大谷說：「太太（真美子）本來就喜歡像《怪奇物語》這樣的恐怖片，而我也挺喜歡的，所以我們一起看了這三部曲，每部都不到兩小時，很適合居家觀看。」除了甜蜜的婚後生活，大谷也分享了與愛犬Decoy的有趣互動，「我們不會帶牠出門，但會在庭院裡玩。庭院有更大的空間讓牠奔跑，牠不是優雅散步型的狗，散步可能無法幫牠釋放壓力。」他笑說，自己用像手電筒一樣的玩具逗狗奔跑，所以完全不用動。大谷提到，Decoy對松鼠的興趣極高，看到松鼠時的興奮程度甚至超過了玩具，「牠比較喜歡追逐，這樣更能消耗牠過剩的精力。」