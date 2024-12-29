韓國濟州航空墜機！官網「黑白60字繁體中文」聲明道歉　全文曝光

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▲JEJU Air濟州航空官網首頁，放上「黑白60字繁體中文」道歉聲明。（圖／翻攝自濟州航空官網）

韓國濟州航空一架波音B737-800機型「7C2216」航班，降落於全羅南道的務安國際機場時墜機，飛機衝出跑道撞上圍籬外牆爆炸起火，目前確認死亡人數已攀升至120人！JEJU Air濟州航空官網迅速放上「黑白60字繁體中文」聲明道歉，承諾「將竭盡全力處理事故後續事宜。」韓國重大空難！韓國濟州航空一架波音B737-800機型「7C2216」航班，從泰國曼谷出發、飛往全羅南道的務安國際機場，準備降落時疑似因鳥擊導致起落架故障，發生意外墜機，只見飛機衝出跑道撞上圍籬外牆爆炸起火，機身嚴重受損，目前確認死亡人數已攀升至120人！查閱JEJU Air濟州航空官網，首頁已迅速放上「黑白60字繁體中文」聲明道歉，表示：