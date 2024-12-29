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▲Stanton本季曾被最慢變化球三振。（圖／美聯社／達志影像）

▲Cruz本季打出6顆初速超過120英哩的球。（圖／美聯社／達志影像）

大聯盟官方的進階追蹤測量技術Statcast系統，於稍早公布各項投打年度數據，其中包含本季最快球速、最強擊球初速與最快跑壘等有趣數據，有些領先者甚至出乎意料，趕緊來看看Statcast系統紀錄下哪些有趣數據吧！最多人關心的本季最快球速，是105.5英哩(約169.8公里)，由天使年輕投手Ben Joyce面對道奇Tommy Edman時投出，同時這也是本季時速最快的三振，MLB歷史上只有兩顆球更快，都是由Aroldis Chapman投出，分別是105.7英哩、105.8英哩，最快的一顆已經達到170公里，被認為是棒球史上一大突破。Statcast系統有統計最快球速，當然也有最慢球速。紅襪Dominic Smith於台灣時間6月30日投出的31.9英哩「小便球」，榮登本季最慢球速，可惜被打出安打，反觀費城人Garrett Stubbs，本季曾經用一顆僅51.8英哩變化球，讓洋基怪力男Giancarlo Stanton揮棒被三振，這顆球也成為本季所有取得揮棒三振的好球中，球速最慢的一顆。最強勁擊球則分成安打與全壘打，最強勁安打是Oneil Cruz打出的，時速高達121.5英哩(約195.5公里)，本季Cruz有6顆超過120英哩的擊球，前4名都是由他打出；至於最強勁全壘打則是Stanton所擊出，時速為119.8英哩，另外本季飛得最遠全壘打，是馬林魚Jesús Sánchez在主場打出的480英呎，這還不是Sánchez生涯打出最遠的一轟，他在2020年曾經打出496英呎全壘打。另外Statcast系統還統計出最大位移量的變化球、最快跑壘速度等等，以下為本季總計14項各類數據的領先榜單。最強勁安打：121.5英哩－Oneil Cruz最強勁全壘打：119.9英哩－Giancarlo Stanton最遠全壘打：480英呎－Jesús Sánchez最快球速：105.5英哩－Ben Joyce最慢球速：31.9英哩－Dominic Smith最慢揮棒三振球速：51.8英哩－Garrett Stubbs最大位移量投球：27英吋－Walker Buehler、Devin Williams最快場內全壘打：14.08秒－Pete Crow-Armstrong最慢全壘打繞壘：34.76秒－Manny Machado最快三壘安打：10.76秒－Corbin Carroll最快盜壘時間：30.3英呎/每秒－Elly De La Cruz最快捕手pop time時間：1.75秒－Patrick Bailey最快外野助殺：101.3英哩－Nolan Jones最佳接球：5%接殺成功機率－Daulton Varsho