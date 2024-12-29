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湖人今(29)日於主場面對近況低迷的國王，湖人在LeBron James本場缺陣利空下，先發後衛「鄉村曼巴」Austin Reaves適時跳出，全場貢獻26分、16助攻，搭配另名球星Anthony Davis 36分、15籃板與8助攻準大三元表現，率領湖人以132比122取勝，送給國王6連敗。後天即將度過40歲生日的詹皇，本季有過2次缺賽紀錄，湖人在缺少詹皇情況下接連面對拓荒者、灰狼，繳出1勝1敗成績。本役湖人面對國王賽前，詹皇就未登入在出賽名單內，湖人少去詹皇組織進攻，釋出球權由Reaves接管，儘管上半場為1分拉距戰，但來到第三節，湖人在Reaves率領下打出一波42比24凌厲攻勢，徹底拉開比分，終場也順利以10分差帶走勝利。Reaves先發上場全隊最多的42分鐘，攻下26分、16助攻與6籃板，正負值+15為全隊次多，Davis也在詹皇缺陣下，獲更多持球單打機會，猛砍36分、15籃板與8助攻準大三元表現，至於近日頂替詹皇先發，表現不俗的Max Christie，本戰亦有16分貢獻。國王方面，頭號主將De'Aaron Fox近期拒絕與球隊簽下延長合約，傳言湖人有意送出三張首輪籤延攬，面對可能的新東家，Fox發揮同樣出色，全場29分、12助攻，事實上，本戰國王先發有3人得分超過20分、6人得分上雙，團隊更傳出38次助攻，無奈團隊投籃命中率依舊不理想，尤其三分球命中率僅27.5%，成吞敗關鍵。