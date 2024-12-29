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▲許志豪（左起）、于美人及蔡昌憲出席節目《超級紅人榜》除夕特別節目錄影。（圖／三立電視提供）

▲蔡昌憲受訪談到六月、李易婚變一事，坦言聽聞消息後有些震驚，並揭露兩人私下互動，「在打球的過程覺得沒什麼不一樣。」（圖／三立電視提供）

▲許志豪出席《超級紅人榜》除夕特別節目錄影，透露今年預計帶家人去清邁過年。（圖／三立電視提供）

藝人六月和李易結婚13年，近年屢屢傳出婚變，日前六月坦言其實和李易早把離婚協議書寫好，再給彼此一是努力的機會，婚姻狀況讓外界霧裡看花，對此，今（29）日于美人、蔡昌憲及許志豪出席《超級紅人榜》除夕特別節目錄影被問及此事，昔日與夫妻倆是球友的蔡昌憲聽聞後震驚萬分，揭露「兩人真實互動」完全看不出異樣，也分享自身經營長年婚姻秘訣「驚喜」很重要，而于美人聽到婚姻問題則先作勢要離席走人，爾後也鬆口六月私下真實一面，「她不是溫室長大的花朵，要相信她有能力把事情處理好。」蔡昌憲私下和六月、李易夫妻倆時常一起打球，上個月還一起參加全明星與球賽，可說是有些交情，不過對於兩人感情事他坦言不清楚，透露聽聞消息時的心情，「當然有一點震驚，在打球的過程覺得沒什麼不一樣。」而蔡昌憲和其老婆結婚六年，被問到如何維持親密感情？蔡昌憲笑說大概是看演唱會吧，「最近才看了兩場演唱會，因為老婆是周杰倫的鐵粉，所以她從一進到大巨蛋就一路哭到最後，昨天也有帶她看阿妹，如果她真的很想看的演唱會，我就會想辦法讓她去，就是這10幾年來會創造一些驚喜吧。」而于美人2013年離婚，當時家務事鬧上媒體版面數日，事件發展峰迴路轉被外界譏諷為「美人世家」，今他也以過來人身分聊到六月及李易婚姻，當下一聽聞此事頓時起身作勢離場，「要問婚姻我先走了！」隨後還是坐下發表看法，首先給予「智慧啊」3字評論，她坦言夫妻倆在處理事情上很有智慧，表示早年就與六月相識很了解她，「她不是溫室長大的花朵，我們要相信她有能力把事情處理好。」樂見事情都在好轉，希望一切都能圓滿且喜樂。許志豪去年帶一家人去泰國過年，在當地吃年夜飯，他表示今年如果父母身體可以的話，計畫全家去清邁，「因為媽媽最近身體比較辛苦，所以還是要看狀況！」所以要靠近過年前再做決定，目前連機票都還未訂，他也直言即使機票再貴都沒關係，因為都是花在父母身上都還好，也給自己一個六天假期，于美人說：「孝順耶，一般是花爸爸媽媽的都還好，這段可以錄給我小孩看嗎！」