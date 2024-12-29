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▲元志安本來都留著一頭中分長髮，清冷氣質外貌神似秀智。（圖／元志安IG）

▲元志安以前從來沒有嘗試過短髮造型，這次為了《魷魚遊戲2》大膽剪髮。（圖／元志安IG）

韓劇《魷魚遊戲2》睽違3年終於上架，一次播完7集內容掀起不少討論，其中除了大咖演員備受關注之外，也有許多新面孔引人注意，像是首場遊戲就被射殺的馬尾妹，還有留著一頭俐落短髮還戴著鼻環的380號參賽者「世美」。但其實《魷魚遊戲2》並不是她的第一部作品，她剛出道作品是《D.P：逃兵追緝令》，在當時推出也掀起不小討論，只是以往都是留著一頭飄逸長髮的她，這次為了《魷魚遊戲2》首次嘗試短髮造型，也難怪讓人看了耳目一新。有網友在韓國論壇the qoo以「在《魷魚遊戲2》中因為長得好看而反應良好的角色」為題發文，點進去一看就看到內文有多張380號參賽者「世美」的照片，原PO也忍不住讚嘆「真的好帥！」並稱她不只在劇中的短髮造型吸引人，就連中低音也相當有魅力。而其實在此之前，飾演「世美」一角的元志安，其實大多都是以長髮造型出現在大家眼前。從元志安的IG照片中看到，她本來留著一頭烏黑亮麗的長髮，中分造型沒有過多遮住她的臉龐，看起來非常有氣質，和《魷魚遊戲2》中給人帥氣的形象完全不同。不少網友大讚，「長髮看起來好像秀智」、「原來她有演《D.P》？完全沒有認出來」、「怎麼能演什麼像什麼」、「跟原本的模樣也差太多，真的做了好大的突破！」元志安先前受訪時也說，為了演好世美這個角色，原本從小到大都留著過肩長髮的她，決定剪去留了多年的長髮。她也坦言，其實自己原本就有想要嘗試短髮的念頭，這次剛好接到這個角色，因此就大膽做下去，不過實際剪短髮才發現打理起來很不容易。事實上，《魷魚遊戲2》也並非元志安第一部作品，她在2021年出演Netflix原創劇集《D.P：逃兵追緝令》出道，同時也通過該作品給觀眾留下深刻的印象，接著隔年演出《少年飛行》就火速演出女主角，這次憑藉《魷魚遊戲2》再度掀起討論，她表示，「這是我首次參加全球關注的作品，雖然沒辦法預測未來會出現什麼變化，但我會保持健康和清醒的態度，繼續專注在工作上。」