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▲務安機場19號跑道因為延長工程，末端的特性材料攔阻系統（EMAS）無法使用。（圖／翻攝JEEPSEN網站）

▲特性材料攔阻系統（EMAS）俗稱攔阻床，是在機場跑道盡頭的安全設施，使用大量可吸附能量的區塊。（示意圖／翻攝松山機場臉書）

▲EMAS成功作用後會呈現凹陷狀。（示意圖／翻攝維基百科）

韓國濟州航空7C 2216航班今（29）日上午9點07分要在韓國務安國際機場降落，卻在準備降落時在200公尺高空處，疑似遭受鳥擊導致引擎受損噴火、冒黑煙，最終撞上跑道尾端的圍欄，最終導致機上120人罹難的嚴重空難事故，目前人數還在上升中。事後更發現，目前務安機場19號跑道的「關鍵安全設施」特性材料攔阻系統（EMAS），也就是俗稱的攔阻床，恰巧因為跑道施工而停用，種種巧合形成「瑞士起司理論」，導致嚴重意外發生。綜合外媒報導，濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在上午9點左右在務安國際機場降落，不過班機在準備降落離地約200公尺時，被拍到右側機翼引擎突然噴出火圈，隨後黑煙不斷冒出，疑似遭受鳥擊。根據航空網站 Flightradar24 紀錄的軌跡顯示，濟州航空7C 2216原先預計在務安國際機場01跑道降落，但由於降落速度過快，一度復飛掉頭，種種巧合碰在一起，最終導致飛機以高速撞上機場跑道尾端的護欄爆炸起火，釀成120死亡的嚴重災情，且人數還在持續攀升中。特性材料攔阻系統（EMAS）俗稱攔阻床，是在機場跑道盡頭的安全設施，採用大量可吸附能量的的材質組成，在飛機太快衝出跑道時，速度與動能能迅速被降低，EMAS也會因為吸附了大量能量而凹陷，防範飛機衝出跑道而設置。EMAS這項安全設施在國際間相當常見，而台灣的松山機場也在2010年9月底就開始設置這個設施，松機的EMAS長一百二十九公尺、寬六十九公尺。由英國曼徹斯特大學教授詹姆斯·瑞森（James Reason）在1990年提出，它以瑞士起司為例，起司在發酵過程會自然會產生小孔洞。如果把許多片起司重疊在一起，正常情況下，每片起司的空洞位置不同，光線透不過。只有在很極端的情況下，空洞剛好連成一直線，才會讓光線透過去。藉此比喻一個大事件或嚴重意外往往因為好幾道複雜的人工程序或關卡，當安全設施都同時失效，才會釀成事故。