根據韓國國土交通部表示，韓國濟州航空客機於今（29）早9：03於全羅南道務安機場發生墜機意外，機上共計181人，除了已經獲救的2人之外，目前確定的人數已經達120死，剩下尚未尋獲的機上人員恐怕也凶多吉少，務安機場持續進行救援，台灣明(30)日凌晨飛往務安機場的真航空（Jin Air）班機已經確定取消。此外，今（29）早才有一架真航空LJ748於8：54平安降落在相同機場，僅不到10分鐘的時間差。
今（29）日韓國濟州航空7C2216航班在從泰國曼谷飛往韓國全羅南道務安國際機場的降落過程中，據傳遭受鳥擊，讓該航班在降落時衝出跑道，撞上外側圍欄，隨即爆炸起火，機上共載有175名乘客和6名機組人員。截至目前，僅有2名機組人員生還，目前死亡人數已經累積120人。濟州航空在官網上對務安機場事故中所有受到影響的所有人深表歉意，並表示將竭盡全力處理事故後續事宜。
因嚴重空難意外，全羅南道務安機場今天所有國內外航班全部取消，包含今晚一架飛往桃園中正國際機場的真航空（Jin Air）班機。台灣今（28）早凌晨1點40分才有一班真航空LJ-748起飛前往務安，已經在5:42起飛，並於8：54平安降落，和失事的班機僅9分鐘的時間差。
《NOWnews》實際去電真航空代理的台灣虎航，工作人員表示，今天早上桃園飛往務安的航班平安降落，務安機場也因為空難意外，目前暫時關閉起降。實際查看官網，明（30）日凌晨1點30飛往務安的真航空LJ748 已經確定取消。真航空官網今明都顯示「沒有航班」，官網稍早出公告：「由於務安機場跑道關閉的影響，預計將會有航班延誤、取消等異常運行情況，受影響的日期為2024/12/29~2025/01/ 01。
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因嚴重空難意外，全羅南道務安機場今天所有國內外航班全部取消，包含今晚一架飛往桃園中正國際機場的真航空（Jin Air）班機。台灣今（28）早凌晨1點40分才有一班真航空LJ-748起飛前往務安，已經在5:42起飛，並於8：54平安降落，和失事的班機僅9分鐘的時間差。
《NOWnews》實際去電真航空代理的台灣虎航，工作人員表示，今天早上桃園飛往務安的航班平安降落，務安機場也因為空難意外，目前暫時關閉起降。實際查看官網，明（30）日凌晨1點30飛往務安的真航空LJ748 已經確定取消。真航空官網今明都顯示「沒有航班」，官網稍早出公告：「由於務安機場跑道關閉的影響，預計將會有航班延誤、取消等異常運行情況，受影響的日期為2024/12/29~2025/01/ 01。