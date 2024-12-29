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▲薔薔爆料某知名藝人有大頭症，「所有工作人員就要去拜託他，大家也因為那個人一直被拖時間。」（圖／中天提供）

▲某女星接演戲劇後開拍第一天卻反悔，阿Ken直呼誇張，並驚呼對方他認識。（圖／中天提供）

藝人薔薔、梁赫群及經紀人子昊、小瑋上綜藝節目《同學來了》討論演藝圈怪奇生態，梁赫群分享自己當製作人時曾被女藝人陷害，「節目是大哥配一個女孩子，那錄影時間當然是以大哥的時間為主，結果發通告的人跟我講妹妹時間不行」，他心想對方說得出口這種要求實在太過分，於是報告給長官，怎料大夥一起開會時，那位女藝人直接對長官撒嬌說：「沒問題，我通通都可以」，令全場傻眼，「長官就一直瞪我，還把我留下來罵一頓。」不忍揭開對方真面目，且爆出其1關鍵線索「很大咖。」而薔薔則透露曾碰過大頭症的藝人，「那個人很出名，他要求要有自己的休息室，戶外的話也要有自己的帳篷，已經寫好的流程，他會突然說他不要，所有工作人員就要去拜託他，大家也因為那個人一直被拖時間。」經紀人小瑋更碰過讓他很頭痛的藝人：「他剛來找我合作的時候默默無名，我一年讓他賺了千萬，但他卻開始嫌棄我服務不好，覺得業配、代言都是他自己帶來了，因為他紅了。」感嘆當時自己無論做什麼都會被嫌棄，「你不管做什麼事情，他都會挑剔，他也是我唯一遇過荷包滿滿離開我的藝人。」同場的經紀人子昊則碰過出爾反爾的藝人：「我曾經遇過一個女藝人，她說她想要演戲，我們就幫她接了一檔戲，而且是女一的角色，我們都談好了，合約也簽了」，怎料到了開拍第一天，對方直接說不演了，而且太累了，最後跟她溝通也沒有效，只能請劇組換人。主持人阿Ken聽了直呼誇張，當他偷偷聽到對方的名字後則是驚訝到不行：「天啊！我認識！」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間9點《同學來了》。