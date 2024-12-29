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▲濟州航空在官網致歉。（圖／翻攝濟州航空官方網站）

韓國濟州航空一架載有181人的班機從泰國曼谷起飛降落韓國時，衝出跑道撞護欄起火，目前已確認120人死亡，但消防當局表示，由現場狀況推測，除先前獲救的2人，其餘179人恐罹難。濟州航空也在今（29）日召開記者會，代表理事金梨培則帶領高層鞠躬道歉，並向罹難者及家屬致上歉意。金梨培在記者會上，向罹難者及家屬「致上最深切哀悼及歉意」，並表示，「無論事故原因為何，身為理事，我都深感責任重大，再次為此次事故中的罹難者祈禱。」他表示將會負起全部責任，並力查事發原因。金梨培表示，目前還很難確定事故原因，初步跡象未顯示客機故障，將等待政府正式調查結果。他也針對媒體提問「事發前的定期檢查時間為何」時，說明「我們根據維修計劃持續進行檢修，該架飛機並無任何異常徵兆。」針對務安國際機場現場狀況，金梨培表示，包括消防廳在內的政府機構已發布相關資訊，我們也依據這些資訊行動。」至於務安機場塔台與機長之間的對話內容，他稱，「我們無法掌握塔台的情況，機長的發言也需由事故調查本部通過飛行數據記錄器（FDR）與駕駛艙語音記錄器（CVR）來確認。」金梨培在記者會上強調，「目前以處理事故及支援罹難者家屬為首要任務。」並補充道：「據了解，大部分乘客居住於光州、務安及全羅南道地區，若有家屬從首爾移動的需求，我們將提供專門交通工具。」