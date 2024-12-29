盤點歷史盜壘王Henderson三大傳奇數據！奧克蘭運動家球團在22日宣布，有「史上最偉大開路先鋒」的名人堂球員Rickey Henderson逝世，享壽65歲。Rickey Henderson生涯為運動家效力14個賽季，生涯多項數據都是大聯盟歷史第一，尤其累積1,406次盜壘，更是至今無人能靠近的紀錄，以下《NOWnews今日新聞》和讀者一起回顧這位大聯盟歷史盜壘王的三大傳奇數據。
📌歷史盜壘王：望洋興嘆的1,406盜壘
Rickey Henderson在大聯盟有25年經歷，曾為不同的9支球隊效力，其中待在運動家的時間累積達到14個賽季，以極快的腳程聞名，且生涯也累積敲出297轟，堪稱速度與火力艱鉅的傳奇球星。
1991年5月1日，也就是Rickey Henderson的生涯第12個賽季，他跑出個人的第939次盜壘，正式超越原紀錄保持人Lou Brock的紀錄，成為歷史的盜壘王。更重要的是，他在往後的賽季持續推進盜壘數，直到退役時，跑出1,406次盜壘，和Lou Brock相差500多次，而這項數據恐怕數十年內，都很難有人能超越。
📌最偉大開路先鋒：81支首局首打席轟
Rickey Henderson被稱作「史上最偉大開路先鋒」的原因，不僅只是腳程，同時還有他的長打火力。根據美國媒體《CBS Sports》資深記者Mike Axisa的報導指出，Rickey Henderson生涯累積81支首局首打席全壘打，高居大聯盟歷史第一。
雖然第二名的「春天哥」George Springer仍是現役，但目前累積60轟，和Rickey Henderson還有21轟之差，想要打破紀錄，難度不低。值得一提的是，Rickey Henderson史上唯四，在雙重賽中同時擊出首局首打席全壘打的球員。
📌最常跑回本壘的男人：跑回2,295分
Rickey Henderson生涯總計跑回2,295分，是大聯盟史上得分最多的球員，位居第2名的Ty Cobb則跑回2,246分。此外，Rickey Henderson在1985年賽季，單季跑回146分，成為當時歷史首位達成這項成就的球員，原紀錄為Ted Williams在1949年賽季跑回的140分，在那其後的36年間，沒有人可以超過140分。
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Rickey Henderson在大聯盟有25年經歷，曾為不同的9支球隊效力，其中待在運動家的時間累積達到14個賽季，以極快的腳程聞名，且生涯也累積敲出297轟，堪稱速度與火力艱鉅的傳奇球星。
1991年5月1日，也就是Rickey Henderson的生涯第12個賽季，他跑出個人的第939次盜壘，正式超越原紀錄保持人Lou Brock的紀錄，成為歷史的盜壘王。更重要的是，他在往後的賽季持續推進盜壘數，直到退役時，跑出1,406次盜壘，和Lou Brock相差500多次，而這項數據恐怕數十年內，都很難有人能超越。
📌最偉大開路先鋒：81支首局首打席轟
Rickey Henderson被稱作「史上最偉大開路先鋒」的原因，不僅只是腳程，同時還有他的長打火力。根據美國媒體《CBS Sports》資深記者Mike Axisa的報導指出，Rickey Henderson生涯累積81支首局首打席全壘打，高居大聯盟歷史第一。
雖然第二名的「春天哥」George Springer仍是現役，但目前累積60轟，和Rickey Henderson還有21轟之差，想要打破紀錄，難度不低。值得一提的是，Rickey Henderson史上唯四，在雙重賽中同時擊出首局首打席全壘打的球員。
📌最常跑回本壘的男人：跑回2,295分
Rickey Henderson生涯總計跑回2,295分，是大聯盟史上得分最多的球員，位居第2名的Ty Cobb則跑回2,246分。此外，Rickey Henderson在1985年賽季，單季跑回146分，成為當時歷史首位達成這項成就的球員，原紀錄為Ted Williams在1949年賽季跑回的140分，在那其後的36年間，沒有人可以超過140分。