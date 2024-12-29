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▲奧克蘭運動家球團今（22）日宣布，被譽為史上最偉大的開路先鋒Rickey Henderson逝世，享壽65歲，他同時是大聯盟歷史上的盜壘、首局首打席全壘打以及得分數的紀錄保持人。（圖／翻攝自大聯盟 X）

盤點歷史盜壘王Henderson三大傳奇數據！奧克蘭運動家球團在22日宣布，有「史上最偉大開路先鋒」的名人堂球員Rickey Henderson逝世，享壽65歲。Rickey Henderson在大聯盟有25年經歷，曾為不同的9支球隊效力，1991年5月1日，也就是Rickey Henderson的生涯第12個賽季，他跑出個人的第939次盜壘，正式超越原紀錄保持人Lou Brock的紀錄，成為歷史的盜壘王。Rickey Henderson被稱作「史上最偉大開路先鋒」的原因，不僅只是腳程，同時還有他的長打火力。值得一提的是，Rickey Henderson史上唯四，在雙重賽中同時擊出首局首打席全壘打的球員。Rickey Henderson生涯總計跑回2,295分，是大聯盟史上得分最多的球員，位居第2名的Ty Cobb則跑回2,246分。