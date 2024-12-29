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▲水里鄉長葉銘豐希望煙火晚會能成為水里在地特色，吸引全台遊客，帶動水里觀光經濟發展。（圖／水里鄉公所提供）

▲水里鄉28日舉辦的歲末璀璨晚會，大咖藝人輪番開唱與民同樂。（圖／水里鄉公所提供）

2024水里觀光行銷暨節電宣導活動-歲末璀璨晚會，28日熱鬧登場，包括梁文音、翁鈺鈞等大咖藝人輪番開唱，吸引逾6千人湧入觀賞嗨翻天外，晚間近10時，由水里鄉公所重金邀請迪士尼煙火生產廠商設計與迪士尼同規格、長達500秒的煙火秀點燃，瞬時火樹銀花，繽紛燦爛煙火在夜空綻放，照亮全水里成了不夜城。水里鄉公所歲末歡慶活動一波波，繼21日聖誕派對變裝踩街歡樂登場後，28日晚間6時30分在水里鄉入口公園噴水池舉辦「歲末璀璨晚會」，現場除了有大型特色胖卡文創市集外，也邀請梁文音、翁鈺鈞等大咖藝人勁歌熱舞，讓台下觀眾看得如痴如醉嗨翻了。此外，主辦單位還斥資準備了微型電動二輪車及多項大型家電用品展示，宣導如何節電愛地球，吸引慕名而來的攝影師及外地遊客逾6千人湧入觀賞，將會場及周邊攤販區擠得水洩不通！當晚約9時50分左右，壓軸好戲煙火秀在當地著名地標水雲橋附近登場，與迪士尼樂園同規格的繽紛煙火，在水里夜空綻放，長達500秒不間斷無冷場且燦爛奪目的煙火，有如火樹銀花照亮全水里，引來一陣陣歡呼讚嘆聲浪！水里鄉長葉銘豐表示，感謝農糧署、日月潭國家風景區管理處及台灣電力公司的經費贊助，還有代表會及各村村長的支持與協助，透過歲末璀璨晚會，成功行銷水里在地觀光，有效刺激在地消費，讓各地遊客感受到水里的熱情。今年的煙火活動是他上任後第二年舉辦，希望往後的煙火晚會能成為水里另一個在地特色，吸引全台遊客來水里迎接嶄新一年，也預祝大家2025金蛇納財銀蛇送福。