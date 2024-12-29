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▲陳昇今年的跨年演唱會已經是第31年，還是必唱經典歌曲。（圖／記者李政龍攝）

▲陳昇表示，自己還有很多事情要做，平常和朋友就是各忙各的。（圖／記者李政龍攝）

歌手陳昇每年跨年夜都會在台北國際會議中心開唱，和歌迷朋友好好相聚，先前他也曾有放風聲給愛徒金城武的朋友，歡迎他「刷臉」就可以一起歡慶跨年。日前陳昇接受《NOWnews今日新聞》訪問，被問到今年是否還會對金城武喊話？他坦言，找金城武一起來跨年，就像「登陸月球」這麼難，且自己手機裡面只有30個人的聯絡方式，1周沒聯絡就會刪掉，但不是絕情斷掉，就是覺得大家各忙各的，不會過去干涉別人的生活。陳昇跨年演唱會已經邁入第31年，他坦言做起來多少會膩，「我們今年有點不耐煩了，就故意把熱火的東西挪開，膩了就換換口味」，但經典的歌曲還是一定會存在，因為這些對他來說也反而輕鬆，「就像我對巴布狄倫熟的歌曲也就那3、5首，如果他哪天來了犯賤不唱，我一定會把他槌死！」至於每年的歌單都是他先開好，再跟導演討論，每年跨年演唱會就跟派對一樣。而今年跨年演唱會是否會找過去的徒弟金城武或劉若英？陳昇表示，找金城武可能就像登陸月球一樣難，「話都放出去了，他有沒有聽到我哪知？」至於劉若英則更遙遠了，「這個辦公室在這裡已經30年，養過很多人的小孩，大家都各奔東西了。」很多好朋友也都知道，只要他的辦公室燈還亮著，就可以上來聊聊天。陳昇坦言，自己手機裡面只有30個電話，大多都是家人、同事，且只要一個禮拜沒聯絡，他就會把電話刪掉，「很久沒聯絡的人找上門，最好不要再聯絡了，我時間不多，我這年紀的人，一上門就是要喝酒，不要再來了。」每次朋友只要一喝酒就沒完沒了，他也無奈表示，「我沒有在鳥這個世界，我時間不多了，我還有很多事情沒做。」至於把那些人的電話號碼刪掉，陳昇也說，「我手機裡只有30個人，就裝不下第31個人，沒有聯絡不是絕情斷掉，大家都忙大家的，不是絕不會過度干涉其他徒弟，只是不會太主動聯絡別人。」他的生活也非常簡單，手機裡面沒有網路，通常只會收到訊息，平時仍熱愛音樂工作，還笑說從來沒有想過要封麥。