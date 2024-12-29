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近日，中國遼寧一名女子爆料，入職的新公司為員工進行團隊建設活動時，要求職員將點燃的棉花放進嘴裡，強制大家「吞火」。該名女子表示，因為怕丟工作只好勉為其難配合，「要不是工作不好找，會選擇離職。」根據《瀟湘晨報》報導，該名女子表示，該公司在12月上旬進行了為期2天的團隊精神培訓，總共60人參加。第一天主要是分組，共分為6組，讓組員互相認識、熟悉，並創隊名和隊伍的表演形式及團隊合作等，向公司展示「我們隊要贏，我們隊要掙錢」的信念。第二天上午則是「吞火」訓練，主持人要求受訓員工把棉花點燃後放到嘴裡。該名女子表示，大多數人都按要求完成吞火，也有少數人沒有完成，她本來不想參加，但公司強制要求每個人都要參與，「要不是現在工作不好找，我第一時間就會離職」。由於擔心遭到公司報復，該名女子沒有透露公司名稱，並因為當時手機被收走，也沒有拍到現場畫面。據報導，「吞火」項目已成為部分專門做團隊建設的培訓公司的「標準配備」，宣稱能夠克服心理恐懼、增強自信心、迎接嚴酷的挑戰。不過這起事件曝光後，隨即引發網友熱議。有網友表示，「這不就是服從性測試嗎？直接走人吧。」也有網友批評，「美其名是有些公司考驗團隊凝聚力，實際就是想不出啥招了，折騰你一下，好彰顯權威性」、「想這出的，大概率有點啥毛病。」還有網友透露，「我碰過光腳走火炭的。