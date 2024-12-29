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▲外交部常常能看見大量等待申辦、換發護照的民眾人潮。（示意圖／《日本自助旅遊中毒者》）

▲只要完成線上資料填寫後，使用信用卡完成線上繳費，等待10個工作天後再到現場領取護照，省去一大段排隊等待時間。（圖／記者潘毅攝）

2024年即將步入尾聲，一連串假期如學生寒假、農曆春節假期也將到來，換發護照的高峰期也即將到來，這段期間在外交部總能看到大批排隊人潮，在等待護照換發。對此，外交部也宣布「有條件式線上申換護照」將在2025年正式上路，只要符合3條件，輕鬆在家申請護照。自2024年9月3日起，外交部試辦開「有條件式線上申換護照」，隨後歷經4個月的試辦期，民眾反應良好，因此決定在2025年元旦起正式實施這項政策，取消每日申辦人數的限制，只要符合以下3條件，民眾就能在家線上申辦護照，過10天後就能拿到手，省下一堆排隊等待的時間。一，二、三、只要完成線上資料填寫後，使用信用卡完成線上繳費，等待10個工作天後，護照持有者本人即可攜帶收據及國民身分證親至指定的外交部領事事務局或外交部中部、南部、東部、雲嘉南辦事處領取新護照。