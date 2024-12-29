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▲韓國務安機場傳出墜機事故，現場竄出火光及濃濃黑煙。（圖／翻攝自韓聯社）

▲韓國濟州航空一架飛機墜毀在務安國際機場，目前已確認28人死亡。（圖／美聯社／達志影像）

▲韓國濟州航空客機在降落時失控，衝出跑道撞上圍牆。目前已知造成47死。（圖／美聯社／達志影像）

（更新12/29 16:59）根據外國媒體報導，濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在今（29）日上午9點左右在務安國際機場降落，但最終發生空難。根據韓國媒體報導，這架失事的班機上，也有韓職起亞虎相關人員和媒體人員。《首爾體育》報導，在這架班機上確認搭載了KIA老虎隊公關部門的高剛仁（音譯）負責人以及其兩名家屬。韓國濟州航空7C 2216航班今上午9點07分要在韓國務安國際機場降落，卻在準備降落時在200公尺高空處，疑似遭受鳥擊導致引擎受損噴火、冒黑煙，最終撞上跑道尾端的圍欄，最終導致機上120人罹難的嚴重空難事故，目前遇難人數還在上升中。根據韓國媒體《KPINEWS》報導，這次空難的死者中，有韓國職棒起亞虎的相關人員與媒體從業人員，這篇報導也已經在網路上引起很大的討論。韓國職棒目前處於休賽季當中，負責救災的全羅南道消防局表示，客機墜毁時不少乘客被拋出機艙外，機體毀壞嚴重起火焚燒，造成遺體難以辨識，因此很多遇難者無法確認身分。由於《KPINEWS》並沒有指出消息來源，因此無從查證，《NOWnews》已經透過一些方式嘗試聯絡起亞虎官方，但尚未取得回應。不過，根據《首爾體育》報導，在務安國際機場降落過程中發生爆炸事故的濟州航空7C2216班機上，起亞虎隊公關部門行銷長以及其2名家屬搭上了這架失事飛機。文中也寫道，「事故客機已經破碎到幾乎難以辨認，僅剩約13公尺長的尾部殘骸。爆炸發生後，機尾殘骸曾陷入巨大火焰之中，現場可見多處被燒焦的痕跡。」目前KIA老虎隊正忙於確認事故的相關事實，並處理相關事宜。至於有沒有其他工作人員和媒體在上面，還有待韓媒給出進一步消息。不過該篇新聞目前已遭到下架，原因不明。