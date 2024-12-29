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▲林穎樂玩搶座位遊戲，胡瓜竟偷坐唯一的椅子上，籃籃在一旁傻眼笑道：「你這樣音樂一停，她們兩個就坐到你大腿上了！」（圖／民視提供）

▲林穎樂玩搶座位遊戲，極佳反應能力驚艷眾人。（圖／民視提供）

▲胡瓜在節目《綜藝大集合》中與肌肉猛男對抗。（圖／民視提供）

藝人胡瓜、阿翔、籃籃、林穎樂、笑笑及馬國畢等人節目出外景來到台北士林葫蘆寺，笑笑與舞蹈班的學生們帶來精彩的舞蹈表演，引起現場叫好，製作單位還準備了遊戲「熱舞大風吹記憶版」，挑戰者先抽取題目版，並且記下所有人的題目名稱，六人要搶坐四個座位，音樂一停，沒搶到座位的林穎樂迅速指認莊敬高職同學的代號「烤肉捲」，以極快的反應力將對手淘汰，激烈爭奪座位的場面全曝光。林穎樂一路搶到座位到了決賽，音樂一下，所有參賽者開始勁歌熱舞，嗨翻全場，兩人必須搶一個座位，在兩人專注跳舞時，胡瓜竟偷坐唯一的椅子上，引發全場爆笑，阿翔見狀不對，立即喊停音樂，籃籃在一旁傻眼笑道：「你這樣音樂一停，她們兩個就坐到你大腿上了！」面對眾人抗議，胡瓜笑著打圓場：「不然直接頒獎好了！」最終，林穎樂與笑笑雙雙勝出，讓這場比賽畫上完美句點。接下來進行的單元是「一蹲二跳三脫掉」，參賽者雙腳離開地面抓在單槓上，以不落下方式將身上的衣服脫掉，並丟到地上，最快完成者即可晉級，在眾多肌肉男激烈競爭中，胡瓜看著選手們幽默自嘲：「我站著都比他們脫的慢」，惹來現場觀眾紛紛起哄：「比一下！比一下！」，在大家的慫恿下，胡瓜上場挑戰，但與參賽者不同是胡瓜是站著比，參賽者則是以單手在單槓上比賽，反差畫面超逗趣。經歷第一輪比賽，胡瓜以最快的速度取勝，阿翔覺得胡瓜贏得太簡單了，所以便提出了要再比一次，並且要求胡瓜以單隻手臂抓在單槓上進行，胡瓜絲毫不懼指著參賽者說道：「我要電爆他！」，果然在條件的限制下，參賽者贏了這場「有趣」的比賽，更多精彩內容記得準時收看《綜藝大集合》。