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▲利用 HTC U24 pro 的拍攝功能，輕便手機一樣能開啟冰島攝影新篇章。（圖／業者提供）

春節連假有規劃冰島旅遊的，是否也想用手機捕捉北極光之美？一般人總以為想要拍出壯麗極光，需要帶上繁重專業設備，其實不然。擁有十餘年拍攝教學經驗的攝影師賀禎禎分享，利用 HTC U24 pro 的拍攝功能，用輕便手機一樣能開啟冰島攝影新篇章。極光攝影通常被視為專業相機、旗艦手機專利，賀禎禎攝影師僅用 HTC U24 pro 就成功記錄了極光之美。他揭露訣竅，只需啟用『夜景』模式，構圖後按下快門，靜待數秒曝光即可。甚至在有光害的條件下，手機的 HDR 技術也能平衡亮部與暗部細節，呈現自然光影。攝影師賀禎禎是以 HTC U24 pro 完成冰島旅行攝影作品，其中，冰島的「怪風」和瀑布邊的水氣是此次拍攝的主要挑戰。賀禎禎分享，在黑沙灘這樣的地方，強風不僅讓人難以站穩，拍攝設備的穩定性和防水性能也成了關鍵。他特別提到 HTC U24 pro 的 IP67 防水性能，讓他無懼水花與雨水的干擾，專注記錄當下的美景，而正也是這些挑戰，使得冰島攝影更讓人欲罷不能。賀禎禎表示，手機的便利性是此次旅途中的一大優勢，尤其是在瀑布間稍縱即逝的彩虹和冰島北部峽谷中的小店，這些瞬間都因手機的快速啟動和拍攝能力被完整保留。此外，手機內建的 GPS 功能，還能準確記錄拍攝地點，為未來的旅行留下可靠的線索。擁有「彩虹瀑布」美名的斯科加瀑布，因光線折射形成彩虹的獨特景致，成為冰島旅遊的熱門拍攝景點。賀禎禎表示，彩虹並非總是長存，而是「稍縱即逝」。在這當下，使用手機成為最方便的拍照選擇。「當彩虹出現時，只需要迅速拿出手機，開啟相機APP，構圖並按下快門，就能輕鬆捕捉這珍貴的一刻。」賀禎禎建議，讓更多旅人不需繁瑣設備，也能記錄下北國的夢幻之美。賀禎禎表示，U24 pro這支手機在測光的正確性、色彩表現和HDR表現上，他給予很高的分數。他表示，以一張順光拍攝的風景照片為例，U24 pro成功保留了天空與山頂的亮部細節，同時在山腳的陰影處亦能顯示出暗部細節，實現了均衡的曝光。他指出，這次冰島極光攝影紀錄，讓人們看到了手機攝影的新可能性。