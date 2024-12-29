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▲大谷翔平捐贈棒球手套掀起校園熱潮！大阪茨田北小學學生45秒搶光手套，激起孩子們對棒球的熱情。（圖／大谷IG）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊球星大谷翔平，今年向日本多所學校捐贈了棒球手套，並鼓勵學生「一起來打棒球吧！」這些手套在校園中激起了孩子們的棒球熱情，無論是學生規模龐大的茨田北小學，還是僅有21名學生的有馬小學，都因大谷這份禮物而改變了校園運動的風氣。位於大阪市鶴見區的茨田北小學，全校共有超過600名學生，該校收到來自大谷翔平的3個手套。每當休息時間的鐘聲響起，孩子們便蜂擁而至，手套架在短短45秒內便被一掃而空。為了解決手套數量不足的問題，學校特別制定了輪流制度，不同年級在不同的休息時間使用手套，學生們興高采烈地進行著傳接球遊戲。孩子們對這份禮物充滿感激，其中一名學生表示：「以前我們幾乎沒有棒球裝備，能收到手套真的很開心！」另一名學生則說：「以前只能用躲避球的球來傳接球。」手套的到來甚至改變了校園規範。茨田北小學教師吉田翼透露：「以前學校是禁止學生玩傳接球的，但因為大谷選手送來的手套，我們專門設立了傳接球區域，讓所有學生都能體驗這項運動並享受樂趣。」相比之下，位於神戶市北區的有馬小學，因學生數僅有21人，完全不必擔心「搶手套」問題。學生們可以隨時取用手套，每天至少進行一次傳接球。談到大谷贈送的棒球手套，有馬小學的學生也表達他們的感激之情，一名學生表示：「手套非常容易接球，傳接球變得很方便。」另一名學生則提到：「手套柔軟又舒適，使用起來很順手。」更有學生因為這些手套對棒球產生了濃厚興趣，他說：「真的很感謝大谷，因為這些手套，我開始喜歡上棒球。」