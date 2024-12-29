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台中市一對夫妻為了兒子聘請一名女家庭教師，詎料丈夫竟與女家教暗通款曲，進而私約於多處停車場「車震」，終究紙包不住火，今（113）年1月間妻子無意間在丈夫手機裡發現多達3220則曖昧訊息，忿而提出妨害配偶權之損害賠償訴訟。12月25日宣判，法官認原告請求被告賠償非財產上損害，以50萬元為適當，然而妻子已與丈夫和解，女家教應分擔賠償25萬元。判決書指出，被告徐姓女子大學碩士畢業，現職為心理諮商師，去年一對夫妻聘她擔任兒子的家庭教師。妻子於今（113）年1月無意間從王姓丈夫的手機內發現丈夫與女家教兩人間有多達3220則曖昧訊息，這才發現丈夫與女家教常利用她外出或工作之空檔，有密切聯繫，甚至發生性行為。妻子一怒告上法院並要求應賠償損害60萬元。女家教表示與男方相差20餘歲，否認有發生逾越正常異性互動之不正常交往而侵害原告配偶權之情事。然而原告丈夫於法庭上全招了，承認兩人曾於113年多次上午或下午在台中市三民西路二段、華美西街一段路邊停車場等地，在駕駛之電動車內發生性行為。台中地院民事庭法官審酌原告所受精神上痛苦之程度、兩造學經歷及收入，本月25日宣判，認原告請求被告賠償非財產上損害，以50萬元為適當。然而妻子已與丈夫和解，女家教則應分擔部分賠償即25萬元。