還給大家一個安靜的夜晚！為了管制車輛改裝排氣管造成的噪音事件，交通部與環境部攜手，宣布在2025年元旦起，《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》寬限期將結束，若車主被攔查後，又未完成變更登記繼續行駛遭攔，可依《噪音管制法》第8條罰新台幣3千至3萬元，若是夜間時段被查獲，金額更加重至6千元起跳。
機車改管全面檢測登記上路！根除噪音汙染源頭
目前台灣各類型噪音陳情案件統計，車輛噪音占比高達32%，為了遏止擾人清夢的亂象，交通部與環境部在2023年12月29日制定《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》，未來若是未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，被相關單位稽查時發現，將可依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰。
《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》的法規寬限期，將在2025年1月1日元旦當天到期，只剩下不到幾天的時間，提醒有針對排氣管改裝換管的車主，在寬限期的最後時刻前往「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」主動登錄。
從2025年元旦之後，有改排氣管的車主因路邊攔查或被檢舉噪音，將被依違反《道路交通管理處罰條例》處900～1800元罰鍰；若噪音超標，會被依《噪音管制法》1,800～3,600元罰鍰，並限期改善。
限期改善後，若未完成變更登記繼續行駛又遭攔查，將被依《噪音管制法》第8條規定處3,000至30,000元罰鍰，夜間時段違規加重至6,000元起跳。
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目前台灣各類型噪音陳情案件統計，車輛噪音占比高達32%，為了遏止擾人清夢的亂象，交通部與環境部在2023年12月29日制定《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》，未來若是未取得監理機關認證排氣管登記的改裝車輛，被相關單位稽查時發現，將可依道路交通管理處罰條例處900元至1800元罰鍰。
《機動車輛替換用消音系統認證管理規範》的法規寬限期，將在2025年1月1日元旦當天到期，只剩下不到幾天的時間，提醒有針對排氣管改裝換管的車主，在寬限期的最後時刻前往「替換用排氣管噪音檢驗資訊系統」主動登錄。
從2025年元旦之後，有改排氣管的車主因路邊攔查或被檢舉噪音，將被依違反《道路交通管理處罰條例》處900～1800元罰鍰；若噪音超標，會被依《噪音管制法》1,800～3,600元罰鍰，並限期改善。
限期改善後，若未完成變更登記繼續行駛又遭攔查，將被依《噪音管制法》第8條規定處3,000至30,000元罰鍰，夜間時段違規加重至6,000元起跳。