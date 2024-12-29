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▲劉德華在AI繪製、港版《復仇者聯盟》成了鋼鐵人，簡直不做第二人想。（圖／摘自Threads）

▲郭富城的健壯形象，變成《復仇者聯盟》的美國隊長，也頗為符合。（圖／摘自Threads）

▲邱淑貞變成《復仇者聯盟》的黑寡婦，比較甜美、親切。（圖／摘自Threads）

▲鄭伊健的酷寒戰士造型，被認為「和本尊最接近」。（圖／摘自Threads）

▲梁朝偉從《尚氣與十環傳奇》中的反派，變成奇異博士，依然充滿成熟魅力。（圖／摘自Threads）

▲舒淇變成緋紅女巫，呈現不一樣的迷人丰采。（圖／摘自Threads）

AI盛行的年代，任何人的想像都可以透過人工智慧模擬出逼真的畫面。近日在社群網站上就廣為流傳由香港娛樂界紅星來主演漫威《復仇者聯盟》的AI圖，只見劉德華變成了「鋼鐵人」東尼史塔克、郭富城則化身為「美國隊長」史蒂夫羅傑斯，張學友也被繪製成了「鷹眼」克林特巴頓，其他還有「黑寡婦」邱淑貞、「雷神索爾」金城武等，連真的曾在漫威大片《尚氣與十環傳奇》演出的梁朝偉也沒被漏掉，角色換成奇異博士。有趣的是，向來無厘頭的周星馳，則變成了愛惡作劇的邪神洛基，倒是「4大天王」唯獨黎明被發配邊疆，成了「星際異攻隊」裡的星爵。作為漫威在大銀幕上最旗艦級的系列電影，《復仇者聯盟》由港星全面取代的可能性微乎其微，不過網友在分派角色上，還是大牌雲集，「復仇者聯盟」最重要的幾大元老，鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、鷹眼、雷神索爾與浩克，分別給了劉德華、郭富城、邱淑貞、張學友、金城武，只有綠巨人浩克分別出現洪金寶和成龍，兩個不同版本。在角色設定上，鋼鐵人是多金、聰明的風流公子，劉德華過去也演過不少次這種形象的人物，加上盛傳鋼鐵人本來相中湯姆克魯斯，劉德華又一直被認為是「香港的湯姆克魯斯」，這角色的香港版幾乎除他之外，不做第二人想。而郭富城的肌肉與體格，從年輕時到現在都沒走樣，也蠻符合「美國隊長」史蒂夫羅傑斯給人的「威猛」印象。剛好劉德華、張學友、郭富城、邱淑貞等都有在1993年由電玩改編的《超級街頭霸王》出現，巧妙地做了呼應。除了幾位核心人物，其他漫威電影的角色也有香港版的造型圖，曾是史蒂夫羅傑斯好友的「酷寒戰士」巴奇，變成和郭富城一起主演《風雲》的鄭伊健，味道意外的合，而且鄭伊健本就常以半長髮的造型出現，和賽巴斯汀史丹扮演巴奇時的樣子極為神似。周星馳成為洛基，露出的笑容也多了很多邪氣感。梁朝偉變奇異博士，成熟瀟灑味道還是很迷人。搭配他的古一大師則是王菲，眼神比電影中演出此角的蒂妲更銳利。有真功夫、擅打鬥的甄子丹，則成了黑豹。不屬於「復仇者聯盟」成員卻和他們有重大關聯的「神盾局」局長尼克福瑞，網友套在周潤發的身上，確實以演藝圈地位而言，能夠號召這麼多大牌又有資深分量也不多，周潤發堪稱絕佳人選。「復仇者聯盟」要對付的大反派，網友繪圖時設定為古天樂，可能因為他在銀幕上的演邪氣角色的機會也不比扮英雄少太多。從台灣打進香港影壇的舒淇、任賢齊，也沒被遺忘，分別化身成了緋紅女巫和蟻人，看起來也還蠻有模有樣。