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▲賈永婕擔任101董座，日前接獲「我愛北一女」的點燈活動，不過遭該校校長陳志源點名少點一盞。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

▲賈永婕與陳志源校長視訊溝通事件始末，事後大力讚賞對方有氣度有勇氣，「身教勝於一切。」（圖／翻攝自賈永婕臉書）

女星賈永婕接任101董座以來話題不斷，一舉一動成為外界焦點，日前北一女中校長陳智源透過社群點名賈永婕，反映101外牆的「我愛北一女」點燈活動少亮一次燈，隨後得到其回覆，不過後來陳智源再度發文，內容表示自己利用社群的力量做出無禮行為有些不妥，公開向賈永婕致歉，而今（29）日稍早賈永婕也親上線回應，直呼被校長圈粉，大讚陳智源校長有氣度有勇氣，「身教勝於一切。」陳智源校長昨（28）日發文道歉，「我應該透過正式的官方管道去反映才對，而不是用社群媒體昭告天下，更何況少數媒體用『校長控訴101點燈』的標題，並非我的原意，也對賈董事長造成困擾。」並透露賈永婕態度良善且大方，馬上回覆他說明101系統出現Bug的原由，「自己反而做了不禮貌、不正確的行為，我不應該濫用社群媒體的力量，只為了達到自己的目的」，最後陳智源也以教育者的身分向學生們致歉，「校長做了不好的示範，對不起。」稍早，賈永婕在臉書轉發陳智源貼文，分享此事看法，劈頭讚嘆道：「我現在知道為什麼我唸過北一女的朋友都這麼優秀了，原來是身教勝於一切」，她表示，「其實校長當天晚上直接在社群網站上呼喊我，我是覺得備感榮幸，沒有任何不舒服。而我也覺得我們這邊自己出了點小包，應該也要趕快面對。我們彼此都用積極的善意在面對處理事情。」她更強調校長的處理方式並未有錯，「是用惡意在看待或是就是要讓我難堪的報導，曲解了您的善意。」回顧整起事件來龍去脈，陳智源在25日晚間，透過社群媒體發文指出，「聽說台北101在今晚9：58漏拍20秒，讓我們對北一女的愛少了1／16，請演算法把這篇文推給永婕。」果真爾後消息吸引到賈永婕注意，於隔日回覆陳智源，同時提出想要合作的計劃，明年2月14日情人節，進行一場台北101與北一女聯名放閃的活動，主題就訂為「小綠綠攻佔全世界最高的綠建築台北101」，想邀請全台灣的小綠綠一起來攻佔台北101這棟全世界最高的綠建築，「你們要穿著綠色的制服。我點燈，你來玩。」