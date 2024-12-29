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▲2013年，南韓演員李敏鎬擔任濟州航空第二代公司形象代言人。（圖／SBS NOW YouTube）

濟州航空創立於2005年1月，為韓國濟州的廉價航空，於明（2025）年將成立滿20年，截至2024年1月，濟州航空擁有42架飛機、44個航點、62條航線，歷任代言人更皆是男神等級的大咖明星。打破長期由大韓航空、韓亞航空壟斷的韓國空運市場，2005年濟州航空由韓國「愛敬集團」企業與濟州特別自治道政府共同出資成立，2012年時累計乘客突破1000萬名，2015年時在韓國股市上市。以2024年1月為基準，濟州航空擁有42架飛機、44個航點、包含全球最熱絡的航線－金浦－濟州等國內線在內，營運日本、中國、菲律賓、泰國、越南、大洋洲（關島、塞班島）、寮國等亞洲太平洋44個都市，合計達62條以上航線，2023年累計1230萬名乘客，每日航班數超過217.5。回顧濟州航空歷任代言人，2012年4月，濟州航空宣布由天團「BIGBANG」出任公司代言人，不僅網站、報章雜誌廣告等皆有BIGBANG形象代言，機身上也印上BIGBANG圖像，且當時BIGBANG亞洲巡演也都搭乘濟州航空。2013年，南韓演員李敏鎬擔任濟州航空第二代公司形象代言人，再為濟州航空帶來巨大收益，2015年3月，濟州航空宣布金秀賢成為濟州航空第三代形象代言人，2016年與2017年代言人則分別為宋仲基和東方神起。