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P.LEAGUE+ 台北富邦勇士隊28日在主場舉辦韓風主題日，邀請韓國安養正官庄赤5紅火箭啦啦隊與富邦專屬啦啦隊Fubon Angels一同穿上韓服在場邊應援。今（29）日臺北富邦勇士南珉貞、金渡娥、金子仁在活動上受訪時，也談到今天震撼世界的韓國濟州航空空難。今天南珉貞、金渡娥、金子仁都在和平籃球館和球迷相見歡，現場活動人山人海，記者從職籃元年跟進富邦勇士主場賽事至今，並未看過這種盛況。根據公關表示，連兩天粉絲都排到球館外的馬路上，粉絲真的相當踴躍。三人提及今天班機行程延遲一事，直言對於在此等待的粉絲感到很抱歉，也希望之後有機會再和球迷互動。而過去就已經有在台灣職業體育應援經驗的南珉貞則說，自己知道第一次在台灣球迷面前表現的那種緊張感，也希望幫助金渡娥、金子仁，讓它們更快適應工作。而談到今天韓國濟州航空空難一事，三人心有餘悸，南珉貞說自己看到新聞時很震驚，也為這些人哀悼。另外，也因為自己常常搭機往返台、韓，因此媽媽和妹妹也和她聯絡、告訴她萬事要小心。根據外國媒體報導，濟州航空7C 2216航班上午載著175名乘客與6名機組人員，從泰國曼谷飛回韓國，預計在上午9點左右在務安國際機場降落，但最終發生空難。韓國濟州航空7C 2216航班今（29）日上午9點07分要在韓國務安國際機場降落，卻在準備降落時在200公尺高空處，疑似遭受鳥擊導致引擎受損噴火、冒黑煙，最終撞上跑道尾端的圍欄，最終導致機上120人罹難的嚴重空難事故，目前遇難人數還在上升中。