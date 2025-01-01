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▲▼1月追星攻略，ENHYPEN、Day6都將來台。（圖／Urban RooT 城市之根音樂、D-SHOW、SHOW Office、ONINN ASIA、希林國際、寬宏藝術、Live Nation Taiwan 理想國、TheArtistudio得藝室策劃、藝尚有限公司、瑪沃娛樂、K-MONSTAR、開麗娛樂、台視、趣韓國、Prada Beauty）

2025新年快樂！今年也是有滿滿的日本、南韓藝人來台與粉絲同歡，《NOWnews今日新聞》為讀者整理好1月的「追星攻略」，ENHYPEN梁禎元、金善禹月初會快閃台北參加美妝活動；FNC家族旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying一起降臨桃園開唱；樂團Day6也將在高雄舉辦演唱會，北高週週星光熠熠。ENHYPEN曾於2024年1月來台在林口開唱，相隔1年，2位成員梁禎元、金善禹再度來台，此趟是為了美妝快閃店活動造訪寶島，勢必再掀起追星人潮。隸屬同一間公司「FNC娛樂」的FTISLAND、CNBLUE、N.Flying等樂團，都曾在2024年來台開唱，他們2025年初再兌現與歌迷的約定，1月4日、5日一連2天「一起」在桃園巨蛋舉辦家族演唱會；同為知名樂團的Day6，也是相隔多年再訪台，1月18日、19日一連2天在「高雄流行音樂中心」開唱，K-POP迷週週都能聽歌見偶像，開心不已。📍ENHYPEN梁禎元、金善禹Prada剪綵時間：1月2日（四）13：00地點：PRADA美妝快閃店（台北中山區中山北路二段36巷18號1F）📍CRAVITY簽名會時間：1月2日（四）15：00地點：另行通知中獎者（不公開）📍SINCE演唱會時間：1月4日（六）20：00地點：NUZONE📍圭賢演唱會時間：1月4日（六）18：00地點：高雄流行音樂中心📍FNC家族演演唱會時間：1月4日（六）15：301月5日（日）15：30地點：桃園市立綜合體育館📍Kep1er、白虎《超級藝能紅白大賞》時間：1月5日（日）待定地點：台北小巨蛋📍LEO粉絲見面會時間：1月11日（六）14：00、19：00地點：CLAPPER STUDIO📍頌樂演唱會時間：1月12日（日）13：00、18：00地點：Legacy TERA📍Phantom Siita演唱會時間：1月16日（四）20：00地點：Legacy Taipei📍振永粉絲見面會時間：1月18日（六）14：00、18：30地點：Zepp New Taipei📍Day6演唱會時間：1月18日（六）18：001月19日（日）18：00地點：高雄流行音樂中心📍AMPERS&ONE粉絲見面會時間：1月18日（六）16：00地點：HANASPACE 花漾展演空間📍M.O.N.T粉絲見面會時間：1月18日（六）14：00、19：00地點：CLAPPER STUDIO📍Super Junior-D&E演唱會時間：1月25日（六）18：001月26日（日）16：00地點：高雄巨蛋📍BANG、JUNG、YOO、MOON演唱會時間：1月25日（六）18：00地點：TICC台北國際會議中心📍臉紅的思春期演唱會時間：1月25日（六）18：00地點：台灣大學綜合體育館一樓📍珉豪見面會時間：1月25日（六）18：00地點：高雄流行音樂中心