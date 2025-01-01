2025新年快樂！今年也是有滿滿的日本、南韓藝人來台與粉絲同歡，《NOWnews今日新聞》為讀者整理好1月的「追星攻略」，ENHYPEN梁禎元、金善禹月初會快閃台北參加美妝活動；FNC家族旗下樂團FTISLAND、CNBLUE、N.Flying一起降臨桃園開唱；樂團Day6也將在高雄舉辦演唱會，北高週週星光熠熠。
ENHYPEN曾於2024年1月來台在林口開唱，相隔1年，2位成員梁禎元、金善禹再度來台，此趟是為了美妝快閃店活動造訪寶島，勢必再掀起追星人潮。
隸屬同一間公司「FNC娛樂」的FTISLAND、CNBLUE、N.Flying等樂團，都曾在2024年來台開唱，他們2025年初再兌現與歌迷的約定，1月4日、5日一連2天「一起」在桃園巨蛋舉辦家族演唱會；同為知名樂團的Day6，也是相隔多年再訪台，1月18日、19日一連2天在「高雄流行音樂中心」開唱，K-POP迷週週都能聽歌見偶像，開心不已。
1月來台的日本、韓國藝人行程表：
📍ENHYPEN梁禎元、金善禹Prada剪綵
時間：1月2日（四）13：00
地點：PRADA美妝快閃店（台北中山區中山北路二段36巷18號1F）
📍CRAVITY簽名會
時間：1月2日（四）15：00
地點：另行通知中獎者（不公開）
📍SINCE演唱會
時間：1月4日（六）20：00
地點：NUZONE
📍圭賢演唱會
時間：1月4日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心
📍FNC家族演演唱會
時間：
1月4日（六）15：30
1月5日（日）15：30
地點：桃園市立綜合體育館
📍Kep1er、白虎《超級藝能紅白大賞》
時間：1月5日（日）待定
地點：台北小巨蛋
📍LEO粉絲見面會
時間：1月11日（六）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
📍頌樂演唱會
時間：1月12日（日）13：00、18：00
地點：Legacy TERA
📍Phantom Siita演唱會
時間：1月16日（四）20：00
地點：Legacy Taipei
📍振永粉絲見面會
時間：1月18日（六）14：00、18：30
地點：Zepp New Taipei
📍Day6演唱會
時間：
1月18日（六）18：00
1月19日（日）18：00
地點：高雄流行音樂中心
📍AMPERS&ONE粉絲見面會
時間：1月18日（六）16：00
地點：HANASPACE 花漾展演空間
📍M.O.N.T粉絲見面會
時間：1月18日（六）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
📍Super Junior-D&E演唱會
時間：
1月25日（六）18：00
1月26日（日）16：00
地點：高雄巨蛋
📍BANG、JUNG、YOO、MOON演唱會
時間：1月25日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
📍臉紅的思春期演唱會
時間：1月25日（六）18：00
地點：台灣大學綜合體育館一樓
📍珉豪見面會
時間：1月25日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心
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隸屬同一間公司「FNC娛樂」的FTISLAND、CNBLUE、N.Flying等樂團，都曾在2024年來台開唱，他們2025年初再兌現與歌迷的約定，1月4日、5日一連2天「一起」在桃園巨蛋舉辦家族演唱會；同為知名樂團的Day6，也是相隔多年再訪台，1月18日、19日一連2天在「高雄流行音樂中心」開唱，K-POP迷週週都能聽歌見偶像，開心不已。
1月來台的日本、韓國藝人行程表：
📍ENHYPEN梁禎元、金善禹Prada剪綵
時間：1月2日（四）13：00
地點：PRADA美妝快閃店（台北中山區中山北路二段36巷18號1F）
📍CRAVITY簽名會
時間：1月2日（四）15：00
地點：另行通知中獎者（不公開）
📍SINCE演唱會
時間：1月4日（六）20：00
地點：NUZONE
📍圭賢演唱會
時間：1月4日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心
📍FNC家族演演唱會
時間：
1月4日（六）15：30
1月5日（日）15：30
地點：桃園市立綜合體育館
📍Kep1er、白虎《超級藝能紅白大賞》
時間：1月5日（日）待定
地點：台北小巨蛋
📍LEO粉絲見面會
時間：1月11日（六）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
📍頌樂演唱會
時間：1月12日（日）13：00、18：00
地點：Legacy TERA
📍Phantom Siita演唱會
時間：1月16日（四）20：00
地點：Legacy Taipei
📍振永粉絲見面會
時間：1月18日（六）14：00、18：30
地點：Zepp New Taipei
📍Day6演唱會
時間：
1月18日（六）18：00
1月19日（日）18：00
地點：高雄流行音樂中心
📍AMPERS&ONE粉絲見面會
時間：1月18日（六）16：00
地點：HANASPACE 花漾展演空間
📍M.O.N.T粉絲見面會
時間：1月18日（六）14：00、19：00
地點：CLAPPER STUDIO
📍Super Junior-D&E演唱會
時間：
1月25日（六）18：00
1月26日（日）16：00
地點：高雄巨蛋
📍BANG、JUNG、YOO、MOON演唱會
時間：1月25日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
📍臉紅的思春期演唱會
時間：1月25日（六）18：00
地點：台灣大學綜合體育館一樓
📍珉豪見面會
時間：1月25日（六）18：00
地點：高雄流行音樂中心