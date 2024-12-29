我是廣告 請繼續往下閱讀

濟州航空今（29）日一架載有181人的客機在南韓務安國際機場墜毀，造成至少124人死亡，僅2人生還。根據韓媒《KPI》消息指出，罹難者中包括韓職起亞虎隊的相關人士，這起空難再度讓人想起體壇歷史上一些震驚全球的空難悲劇。這些事件不僅奪走了運動員的生命，也成為體育史上揮之不去的陰影。以下《NOWnews今日新聞》特別整理體壇歷史上8大空難事件。1949年5月，義大利都靈足球俱樂部的飛機在靠近都靈的山區墜毀，造成31人死亡。這支被稱為「神之隊」的俱樂部曾是義大利甲級足球聯賽的霸主，連奪5座冠軍，但這次空難幾乎摧毀了整支隊伍的主力。事後，都靈足球俱樂部難以恢復昔日榮光。1958年，曼聯在結束與貝爾格萊德紅星隊的比賽後，飛機於慕尼黑嘗試起飛時墜毀，導致23人罹難，其中包括8名曼聯球員。當時天氣惡劣，機長3次嘗試起飛，但最終飛機直接衝出跑道，讓這起悲劇成為英國足球史上最黑暗的一頁。1962年，美國花式滑冰代表隊搭乘的飛機在布魯塞爾機場降落時墜毀，73人死亡，包括全體滑冰選手和教練。這場空難讓美國的滑冰運動元氣大傷，數十年後才逐漸恢復實力。1972年，烏拉圭橄欖球隊「老基督徒俱樂部」搭乘的飛機墜毀於安地斯山脈。兩個月後，16名生還者奇蹟般獲救。為了生存，他們不得不食用罹難者的遺體。這段故事後來被改編成電影《我們要活著回去》，震撼全球。1979年，烏茲別克塔什干棉農足球俱樂部所搭乘的飛機在烏克蘭上空發生撞機，俱樂部17名球員喪生，總共178人遇難。這起空難迫使其他俱樂部借調球員給棉農隊，幫助完成賽季。1987年，秘魯利馬聯盟足球俱樂部的飛機剛起飛後便墜入海中，43人罹難，包括全體球員和教練，僅飛行員倖存。這起悲劇讓秘魯足球元氣大傷。尚比亞1993年，當時被譽為「黃金世代」尚比亞國家足球代表隊乘坐的飛機在加蓬墜毀，原因是引擎故障。空難奪走了整支隊伍的性命，留下無法抹去的傷痛。2011年，俄羅斯雅羅斯拉夫爾火車頭冰球隊在飛往白俄羅斯比賽的途中墜機，造成36名隊員與官員以及7名機組人員死亡，僅1人倖存，這場事故讓俄羅斯冰球界哀痛不已。