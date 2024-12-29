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緊急逃生出口：

一般飛機機身的前、中、後段都設有緊急出口，出口上方有醒目的標誌，且每個出口都設有逃生滑梯和應急繩索等設備。 救生衣：

救生衣通常放置在每位乘客的座椅下，如果飛機需要迫降於水面上，會建議乘客先穿著救生衣，請注意必須在離開機艙後，才可拉繩或吹氣使之充氣；太早充氣反而會妨礙逃生、容易使行動不便，或在機艙進水後導致因浮力而難以逃生的情況。 氧氣面罩：

每個座位上方都設有氧氣面罩儲存箱，如果機艙可能面臨失壓，當艙內氣壓降低至海拔高度 4000 米氣壓值時，氧氣面罩便會自動落下，此刻只要將其拉下、盡快戴好氧氣面罩，製氧機就會開始供氧。 滅火設備：

民航客機上都有設置各種滅火設備，如便攜式滅火器、乾粉滅火器、水滅火器等。 逃生滑梯：

逃生滑梯一般設置於飛機上每個逃生出口及機艙出入口，在飛機失事時，可開啟逃生滑梯使之自動充氣。注意逃生滑梯不能穿著高跟鞋使用，因此建議乘客不要穿高跟鞋或涼鞋搭機、也要避免攜帶尖銳物品使用。 救生艇：

一般救生艇會被摺疊儲存於機艙頂部的天花板內，於飛機迫降在水面上時即可取出並充氣使用。

▲韓國濟州航空客機墜毀，消防人員進行救援工作。（圖／美聯社／達志影像）

韓國濟州航空一架波音B737-800機型「7C2216」航班，降落南韓全羅南道的務安國際機場時墜機爆炸起火，目前確認飛機空難已124人死亡罹難！幫大家整理，如果不幸遇到空難「飛機6大求生設備」一篇看懂。南韓發生重大空難，濟州航空韓國開業20年來嚴重死傷墜機事故，一架波音B737-800機型「7C2216」航班，今（29）日從泰國曼谷出發、飛往全羅南道的務安國際機場，準備降落時疑似因鳥擊導致起落架故障而墜機，飛機嘗試以機腹著陸、卻仍衝出跑道撞上圍籬外牆爆炸起火，目前已知124人死亡罹難。◾️