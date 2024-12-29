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▲蓋兒加朵的壞皇后與魔鏡之間的故事，在迪士尼真人版《白雪公主》中，可能會另有改編。（圖／摘自IMDb）

迪士尼真人版《白雪公主》，還未上映已經受到不少網友攻擊，除了認為女主角瑞秋曾格勒的健康膚色一點都不雪白、違背原作描述外，她替新版辯護時一直抨擊經典卡通版本，嫌卡通版情節顯得過時、某些安排今日看來很詭異，也大大觸怒卡通的粉絲，譏諷她的外表根本不可能讓「壞皇后」蓋兒加朵嫉妒。雖然爭議聲浪不斷，歐美重量級娛樂媒體《綜藝報》，竟然還把這部片列入「2025最受期待的大片」其中之一。《白雪公主》最為人熟知的就是因為膚白如雪，父母才以此為她命名。可是瑞秋之前已經透露，真人版的白雪不再由膚色得名，而是在嬰兒時期就經歷過一場大風雪，卻仍然撐了下來，為了紀念她的韌性，才會被叫做「白雪」公主。另一個經典的橋段是壞皇后問魔鏡，誰是世界上最美的人？魔鏡回答原本是她，但白雪公主已經超過她，氣得她馬上要狩獵者把白雪公主的心挖出來。現在有可能改成壞皇后不是問「最美」的人，而是問「最美好」的人，魔鏡當然認為善良、正直、公平的白雪公主勝過陰暗、自私、讓人民陷於水深火熱之中的壞皇后。不然光是比長相，蓋兒加朵就算再怎麼扮老，也還是比瑞秋美艷，哪會有理由要去嫉妒？可是粉絲也沒有照單全收，質疑：「把大家熟悉的『白雪公主』改成這樣，那不如拍一個新的故事就好了，幹嘛還留著名字？」好在真人版《白雪公主》畢竟是一部歌舞電影，女主角的歌喉就非常重要，這點對於曾以《西城故事》得過金球獎音樂或喜劇類影后的瑞秋來說，絕對比蓋兒加朵有優勢，此外蓋兒加朵的演技也並非公認的強項，瑞秋起碼在歌聲與演技這兩樣可以壓下蓋兒加朵了吧？無奈大多數網友堅持「顏值即正義」，沒有興趣管瑞秋是不是比蓋兒加朵更會唱、更會演，光只注意兩人的長相，輕易得到「蓋兒碾壓瑞秋」的結論。迪士尼近期發布了瑞秋演唱《越來越愛你》與《大娛樂家》詞曲雙人組為《白雪公主》真人版打造的新歌〈Waiting On A Wish〉片段，似乎沒有讓她的聲勢扳回多少。在這種情況下，《白雪公主》彷彿真人版《小美人魚》上片時的情景重現，觀眾對於女主角的不滿意使片子未上映就先遭圍剿，而瑞秋反駁的聲音又比《小美人魚》荷莉貝利的分貝更大，票房結果如何，真的更令人好奇了。《白雪公主》將於2025年的3月20日全台上映。